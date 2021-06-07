Özge Gürel ününe ün kattı! Resmen servet kazandı
07 Haziran 2021 Pazartesi - 13:32 | Son Güncelleme : 07 06 2021 - 13:32
Son olarak Can Yaman'la birlikte rol aldığı Bay Yanlış dizisi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özge Gürel'in ünü Türkiye sınırını aştı. İtalya'da da sevilen Gürel, iki markanın reklam yüzü oldu. Popüler oyuncu Özge Gürel, 3.5 milyon TL kazanarak magazin gündeminde yerini aldı.
Rol aldığı diziler ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan Özge Gürel, popülerliğini giderek artırmaya devam ediyor. Bay Yanlış dizisi ile beğeni toplayan Özge Gürel de Can Yaman'ın ardından İtalya
'nın gözde isimlerinden oldu.
İtalya'da faaliyet gösteren giyim ve takı firmalarının yüzü olan Özge Gürel, çekimler için eylül ayında objektif karşısına geçecek.
Özge Gürel'in yer aldığı reklam
lar dijital platformlarda yayınlanacak. Gürel'in iki firmadan toplam 3.5 milyon aldığı öğrenildi. Gürel, çekimlerden sonra Milano ve Roma
'da kısa süreli bir tatil yapacak.