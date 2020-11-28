Özer Çiller kimdi? Özer Uçuran Çiller nereli, kaç yaşında?

Özer Uçuran Çiller 21 Eylül 1937 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Özer Uçuran, 1963 yılında Tansu Çiller ile evlendi.Evlendikten sonra eşinin soyadını aldı ve hayatına Özer Çiller olarak devam etti.Caddebostan'ın ilk muhtarı olan Ramiz Uçuran'ın çocuğu olan Özer Çiller, Fransız Lisesi'nde okudu ardından da Boğaziçi Üniversitesi'nde mühendislik eğitimi aldı.
TÜRKİYE'NİN İLK FIRST GENTLEMAN'İ
8 yıl Amerika'da yaşayan Özer Çiller, Tansu Çiller'in Başbakan olmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk First Gentleman'i (Başbeyfendi) unvanını aldı.Tansu Çiller ile Özer Çiller'in iki çocuğu bulunuyor.