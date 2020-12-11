11 Aralık 2020 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.354 0.08 EURO 9,5980 0.06
USD 7,9160 0.33 ALTIN 465,080 -0.16
CANLI BORSA
TÜMÜ

Özer Çiller'in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama

11 Aralık 2020 Cuma - 14:39 | Son Güncelleme : 11 12 2020 - 14:39

Eski başbakanlardan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller yoğun bakım servisinden çıkarıldı. Özer Uçuran Çiller'in sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastaneden açıklama yapıldı.


Hastane başhekimi Dr. Cengiz Bavbek'in ifadelerinin yer aldığı açıklamada, “20 Kasım'da iki omurga kırığı nedeniyle hastanemize başvuran Özer Uçuran Çiller'in omurga kırıklarına Omurga Sağlığı Merkezi ekibimiz tarafından ameliyat ile çimentolama işlemi yapıldı. Ameliyat sonrası gelişen akciğer enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen hastamız, enfeksiyonu kontrol altına alındıktan sonra hasta katına çıkartıldı. Göğüs solunum terapisinin yanı sıra ortopedik rehabilitasyon süreci devam eden hastamızın genel durumu iyidir. Kısa bir süre daha devamı beklenen rehabilitasyon sonrasında taburcu etmeyi planlıyoruz" bilgisine yer verildi.
 

ETİKETLER

Özer Uçuran Çiller Özer Uçuran Çiller son durum sağlık
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.