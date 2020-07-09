Özer Arkun kimdir? Rubato grubunun solisti Özer Arkun kaç yaşında, nereli?

Ozan Güven’in sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uyguladığı iddiasının ardından yeni bir iddia da Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un evlilik hazırlığındaki sevgilisi B.Y.’yi dövdüğü. Özer Arkun’un sevgilisi B.Y., çektiği bir videoyu savcılığa ileterek şikayetçi oldu. Peki, Özer Arkun kimdir?

Rubato grubunun solisti Özer Arkun’un 2019 temmuz ayından beri beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı B. Y.’yi darp ettiği iddia edildi. Genç kadın, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde yaşadığı dehşeti anlattı. B.Y.’nin avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: Şikayetçi olduğum Özer Arkun’la 2020 mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer’in Üsküdar’da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım. Darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten genç kadın, “Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım” dedi. Söz konusu iddiaların ardından, Özer Arkun kimdir? Rubato grubunun solisti Özer Arkun nereli?

Hürriyet'te yer alan habere göre; B. Y.’nin şikayeti üzerine Arkun hakkında “tehdit” suçundan soruşturma başlatıldı. B. Y., avukatı Uzun aracılığı ile aile mahkemesine de başvurdu. Başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, şarkıcının 4 ay süre ile B. Y.’ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verdi. Aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırılığım tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını hatırlattı.

ÖZER ARKUN KİMDİR?

Özer Arkun 1973 yılında İstanbul Üsküdar'da dünyaya geldi. Henüz 8 yaşında iken keman çalmaya başladı. 11 yaşına geldiğinde ise konservatuvarda viyolonsel ile tanıştı, ilerleyen yıllarda ise saz konusunda ustalaştı. İTÜ Devlet Konservatuarı Çalgı Eğitim Bölümü mezun olan Özer Arkun, 2010 yılında ilk solo albümü Cello & Me ile başlayan albüm serüvenini Rubato isimli grubu ile devam ettirmektedir.

Rubato grubu sanatçılarından. Solo vokal ve çelloda Özer Arkun, ud, cümbüş, gitar ve solo vokalde Fatih Ahıskalı, klarnet ve soprano saksafonda Göksun Çavdar ve bas gitarda Eralp Görgün'ün yer aldığı grup birlikte yıllarca Sezen Aksu'yla çalıştı.