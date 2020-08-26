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Özel tiyatrolara maddi destek! Ödemeler bu hafta tamamlanıyor

AA |  26 Ağustos 2020 Çarşamba - 14:57 | Son Güncelleme : 26 08 2020 - 14:57

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, salgın süresince özel tiyatrolara desteklerinin sürdüğünü belirterek, Dijital Tiyatro Arşivi Projesi kapsamında 77 tiyatroya verilecek 1 milyon 613 bin lira değerindeki proje ödemesinin bu hafta içinde tamamlanmış olacağını ifade etti.


Bakan Yardımcısı Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın  döneminde özel tiyatrolar için pek çok tedbir getirdiklerini ve yeni ek destek  paketleri geliştirdiklerini, bunlardan bir tanesinin de Dijital Tiyatro Arşivi  Projesi olduğunu belirtti.
 
Dijital Tiyatro Arşivi Projesi'nin ilk defa yapıldığını ve tiyatrolara  ek bir destek sağlamış olduklarını anlatan Yavuz, özel tiyatrolara verilen rutin  desteklerin de devam edeceğini söyledi.
 
Yavuz, planlanan ve geliştirilen pek çok tiyatro projesinin salgın  döneminde sahnelenemediğini aktararak, Bakanlığın bu oyunların yok olmasını  istemediği için 446 özel tiyatro kuruluşunun proje çağrısına cevap verdiğini ve  oyunlarının dijital ortama taşınmasına çalıştıklarını anlattı.
 
Yavuz, 446 tiyatrodan büyük çoğunluğunun arşivde yer alan tiyatro  oyunlarının kamuoyuna gösterilmesi için telif hakları konusunda Bakanlığa izin  verdiğini, belirli bir süre sonra oyunları herkesin izlemesi için  paylaşacaklarını ifade etti. Bakan Yardımcısı Yavuz, şunları kaydetti:
 
"Türkiye'nin ilk tiyatro arşivini kurmuş olacağız. 446 özel tiyatronun  oyunlarının dijitalleştirilmesi için 8 milyon 965 bin tutarında destek  sağlanmasına ilişkin karar aldık. Şu ana kadar projelerini tamamlayıp evraklarını  bize teslim eden 30 tiyatronun ödemeleri gerçekleştirildi. Yine projesini  tamamlayan, belgelerini ve harcama evrakını tamamlayarak teslim eden 47  tiyatromuz da bu hafta içerisinde ödemeleri hesaplarına geçmiş oluyor. Böylece  toplamda 77 tiyatronun yaklaşık 1 milyon 613 bin değerindeki proje ödemeleri  tamamlanmış olacak. 149 oyuna ilişkin de defalarca bildirimlerde bulunduk.  Projelerini tamamlayarak, ilgili harcama evraklarını, faturalarını teslim  ettikleri anda birkaç gün içerisinde ödemelerini alabilecek durumdalar. Bütçeleri  onları bekliyor, biz onları bekliyoruz. Bu tiyatrolar da projelerini  tamamlarlarsa onlar da 77 tiyatromuz gibi bütçelerini kendi hesaplarına   alabilecekler."
 
Yeni dönem destekleri Eylül ayında aktarılacak
 
2019-2020 sezonunda özel tiyatrolara 6 milyon 100 bin liralık bir  bütçe ayrıldığını, bunun karşılığında belli sayıdaki oyunu oynamaları gibi özel  tiyatroların yükümlülüğü olduğunu kaydeden Yavuz, ancak salgın sebebiyle bunun  gerçekleştiremediklerini ifade etti.
 
Bakan Yardımcısı Yavuz, özel tiyatrolar için mevzuat değişikliğine  giderek bir nevi af getirdiklerini belirterek, "Bir önceki sezonda yaptıkları  maddi yardımı yerine getirememiş olsalar bile onlara yaptırım yapmadık, bütçeyi  geri çekmedik. O bütçeyi tiyatrolarımızda bıraktık." dedi.
 
2020-2021 sanat sezonu için yıllık desteklerde de limitleri  artırdıklarını bildiren Yavuz, şu ifadelere yer verdi:
 
"Değerlendirme sürecimiz devam ediyor. 400'den fazla tiyatro yıllık  destekler için başvurdu. Biz yaz aylarında yaptığımız yeniliklerle proje  maliyetinin eskiden yüzde 50'sini karşılayabiliyorduk. Şimdi yüzde 70'e kadar  desteğimizi artırdık. Destek üst limitlerini de iki katına çıkardık. 80 bin  liradan 150 bin liraya çıkardık. Geleneksel tiyatrolar için yıllık 15 bin liradan   30 bin liraya yükselttik. Başvuruları da erkene aldık. İnşallah yeni dönem  desteklerini eylül ayında kendilerine aktarmış olacağız."
 
7 tiyatro Kültür Yatırım ve Girişim Belgesi için başvurdu
 
Özel tiyatroların birçoğunun salonu olmadığına ve ortalama 420 özel  tiyatrodan 70'inin kendine özel salonu bulunduğuna işaret eden Yavuz, tiyatro  salonu olarak kurgulanmış ve alt yapısı olan salonların bu dönemde korunmasını  önemsediklerini, hiçbir tiyatronun kapanmasını asla istemediklerini vurguladı.
 
Özgül Özkan Yavuz, "Mekanı bizzat kendisini belgelendirerek, mekanlara  verilen bir destek mekanizmamız var. Bunun adı da 'Kültür Yatırım ve Girişim  Belgesi'. Mevzuatta özel tiyatrolara ilişkin bölüm vardı ama hiçbir tiyatromuz  buna başvuramıyordu. Biz sahada 12 tiyatroyu inceleyerek, mevzuatın o kısmını  değiştirdik ve süreci kolaylaştırdık. Şu anda 7 tiyatromuz Kültür Yatırım ve  Girişim Belgesinin almak için başvurdu." dedi.
 
Bu belge ile özel tiyatrolara 5 yıl boyunca doğalgaz ve elektrik  tüketiminde yüzde 20 indirim, su tüketiminde de bulunduğu bölgenin en düşük  tarifesinden ücretlendirme sağladıklarını aktaran Yavuz, mevzuatı özel tiyatrolar  için kolaylaştırdıklarını ifade etti.
 
Yavuz, İstanbul'dan 4, Ankara'dan 3 olmak üzere 7 özel tiyatronun  başvurusunu incelediklerini ve kayıt altına alacaklarını belirterek, 5 özel  tiyatronun da başvuru yapmak için Bakanlıktan bilgi aldıklarını dile getirdi.
 
428 özel tiyatro kayıt altında
 
Yavuz, özel tiyatrolara ilişkin hiçbir bilginin kayıt altına  alınmadığını, yaz aylarında yayınlanan "Özel Tiyatroların Kayıt İşlemlerine Dair  Yönetmelik" ile Bakanlığa proje desteği başvurusunda bulunmasına bakılmaksızın  tüm özel tiyatroların kayıt altına alınması sağladıklarını söyledi.
 
Yavuz, "Bu sistem ile amacımız öncelikle sektörü tanımlamak ve  kapasitesini belirlemekti. Nasıl bir ekonomik hacim yaptığını ortaya koymadan  sektörleşmeden bahsedemiyorsunuz. İstihdam edilen tam zamanlı, yarı zamanlı  sanatçı ve teknik personelin kayıt altına alınmasını sağlıyoruz. Şu ana kadar 428  özel tiyatromuz sistemimize kayıt oldu. Nasıl büyük bir sektör olduğumuzu ortaya  koymak için veri tabanlarına ihtiyacımız var." dedi.
 
Sanatçılarını sigortalı çalıştırmayan özel tiyatronun yardım  miktarında düşüş
 
Yavuz, sanatçıların ve bu alanda çalışan teknik personelin özlük  haklarının korumak ve sosyal güvenlik şemsiyesinde çalışmalarını sağlamanın  önceliklerini olduğunu belirterek, şunları anlattı:
 
"Bu alanda çalışanların haklarını da koruyabilmek adına özel  tiyatroların teşvik, yardım, indirim gibi konularda değerlendirmelerinde  sigortalı çalıştırılan personel sayısını yeni bir ölçüt olarak getirdik.  Bakanlığımızdan yıllık destek alırken kaç sigortalı çalıştırdığına bakıyoruz ve  bunu bir kriter olarak kullanıyoruz. Sanatçılarını ve teknik personelini  sigortalı çalıştırmıyorsa aldığı yardım miktarında düşüş yapıyoruz."
 
Özel tiyatrolar Devlet Tiyatroları sahnelerini kullanabilecek
 
Bakanlığa ait kültür merkezlerini ve Devlet Tiyatrolarının salonlarını  da özel tiyatroların kullanımına sunmaya açık olduklarını ifade eden Yavuz, mekan  sorunu yaşayan özel tiyatroların Bakanlığa bağlı sahneleri kullanmak için  Bakanlığa erkenden başvuru yapmaları çağrısında bulundu.
 
Yavuz, Kurban Bayramı öncesinde kültür-sanat ve turizm sektörlerini  rahatlatacak bazı mali düzenlemelerin ilan edildiğini anımsattı.
 
Bakanlığın, başta Hazine ve Maliye Bakanlığı nezdinde kültür ve sanat  sektörünün çıkarlarını korumak adına girişimde bulunduklarını belirten Yavuz,  özel tiyatro, müzik, yayıncılık gibi kültür sektörünün önemli unsurlarının da  düzenlenmeye dahil edilmesini sağlayarak, kültür sektörü için de mücbir sebep  hali ilan edilmesi ve vergi ertelemesi gibi avantajlardan faydalanmalarını  sağladıklarını kaydetti.
 
Yavuz, "Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretlerinde  KDV oranlarını yıl sonuna kadar yüzde 8’den yüzde 1’e indirdik. Yine kültür  sektöründe faaliyet gösteren ve kiralık mekan kullanan özel tiyatro, müze ve  sanat galerilerine ciddi katkı sağlayan iş yeri kira stopajı indirimi  gerçekleştirdik. Bu da oran yüzde 20’den yüzde 10’a düştü. Avrupa ülkeleri de  kültür, sanat ve turizm sektörlerindeki birçok kalemde katma değer vergilerinde  bu yıl sonuna kadar indirime gitmişlerdi. Biz pek çok Avrupa ülkesinden iyi bir  indirim sağladık. Sinema, tiyatro, opera, operet, bale, müze giriş ücretleri ile  konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde yıl sonuna kadar KDV oranını neredeyse  sıfırlayarak yüzde 1'e indirdik."
 
  
 

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