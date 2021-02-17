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Özel sektörün uzun vadeli yurt dışı kredi borcu azaldı

AA |  17 Şubat 2021 Çarşamba - 11:42 | Son Güncelleme : 17 02 2021 - 11:42

Özel sektörün Aralık 2020 itibarıyla yurt dışından sağladığı kısa vadeli kredi borcu 9,8 milyar dolar, uzun vadeli kredi borcu 163,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Aralık 2020  dönemine ait özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmeleri  yayımlandı.
 
Buna göre, geçen yılın aralık ayında 2019 sonuna kıyasla, özel  sektörün yurt dışından sağladığı uzun vadeli kredi borcu 16,5 milyar dolar  azalarak 163,5 milyar dolar, kısa vadeli kredi borcu (ticari krediler hariç) 1,1  milyar dolar artarak 9,8 milyar dolar oldu.
 
Aynı dönemde, bankaların uzun vadeli kredi borçlanmaları 2,8 milyar  dolar azaldı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmaları ise 611 milyon dolar  düşüşle 21,3 milyar dolara geriledi. Bankacılık dışı finansal kuruluşların ise  uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 1,9 milyar dolar azalırken, tahvil  stoku 1,1 milyar dolar gerileyerek 2,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
 
Geçen yılın aralık ayında 2019 sonuna göre, finansal olmayan  kuruluşların uzun vadeli kredi biçimindeki borçlanmaları 9,3 milyar dolar azaldı,  tahvil stoku ise 33 milyon dolar gerileyerek 7,7 milyar dolara indi.
 
Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, geçen yılın aralık ayında  2019 sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 1 milyar dolar  artışla 6,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi  biçimindeki borçlanmaları ise 293 milyon dolar azalışla 1,3 milyar dolara  geriledi.
 
Bir yıl içindeki anapara geri ödemesi 43,9 milyar dolar
 
Tahvil hariç özel alacaklılara olan uzun vadeli borçlar, geçen yılın  aralık ayında 2019 sonuna göre 14,3 milyar dolar azalarak 109,4 milyar dolara  geriledi. Bu dönemde tahvil hariç özel alacaklılara olan kısa vadeli borç miktarı  da 1,1 milyar dolar artarak 9,6 milyar dolara yükseldi.
 
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 163,5 milyar dolarlık uzun vadeli  kredi borcunun yüzde 62'sini dolar, yüzde 33,9'unu avro, yüzde 2,3'ünü Türk  lirası ve yüzde 1,8'ini ise diğer döviz cinsleri oluşturdu. Toplam 9,8 milyar  dolarlık kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 41,2'sinin dolar, yüzde 33,1'inin  avro, yüzde 23,9'unun Türk lirası ve yüzde 1,8'inin diğer döviz cinslerinden  oluştuğu görüldü.
 
Aralık ayı itibarıyla uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 43,1'ini  finansal kuruluşlar, yüzde 56,9'unu ise finansal olmayan kuruluşlar  gerçekleştirdi. Aynı dönemde kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 84,1'ini  finansal kuruluşların, yüzde 15,9'unu ise finansal olmayan kuruluşların borcu  oluşturdu.
 
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu kalan vadeye  göre incelendiğinde, bir yıl içinde gerçekleştirilecek anapara geri ödemelerinin  toplam 43,9 milyar dolar olduğu gözlendi.
 
  
 

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