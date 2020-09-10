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Özel sektör karar verecek! Mesai saatleri...
Corona virüs salgınına karşı toplu taşımada yapılan yeni düzenlemeye göre, İstanbul ve Ankara’da otobüs, tramvay, metro ve metrobüs gibi araçlarda ayakta yolcu kapasitesi yarı yarıya indirildi. Günde 4.5 milyonun toplu taşımayı kullandığı İstanbul’da ayakta yolcu yasağı nedeniyle boş otobüs ya da minibüs bekleyenler dün durakları doldurdu. İstanbullu sefer sayılarının artırılmasını isterken, uzmanlardan ‘mesai saatleri düzenlensin’ talebi geldi.