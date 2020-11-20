Koronavirüs salgını engellenemeyince nisan ayında hayata geçirilen tedbirleri yeniden başladı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tarafından yayımlanan genelgeye göre kısıtlamalar bugün başlıyor. Hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanması sonrası şehirler arası seyahat konusu gündem oldu. Vatandaşlar özel araçlarla hafta sonu şehirler arası yolculuk yasak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, hafta sonu şehirler arası yolculuk yasak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından koronavirüs ile mücadele kapsamında alınacak yeni tedbirleri açıkladı. Cumhurbaşkanı tarafından yeni kararların duyurulmasının ardından İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine koronavirüs genelgesini gönderdi. Genelge kapsamında tüm yurtta kısıtlamalar getirildi. Artık hafta sonları sabah saat 10:00 ile 20:00 saatleri arası dışında sokağa çıkmak yasak olacak. Peki, Özel şahsi araçlarla hafta sonu şehirler arası seyahat yasak mı? Kısıtlama kapsamında şehirler arası yolculuk yasak mı?

ÖZEL ARAÇLARLA HAFTA SONU ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAK MI?

Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı süreler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır.

Ancak?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.