Özel okullarda indirim olacak mı? Bakan, özel okulların KDV beklentisine de değindi!

Milli Eğitim Bakanlığı okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitime başlayacağını açıklamasının ardından özel okul fiyatlarındaki indirim beklentisi de arttı. Özel okul fiyatlarında indirim olacak mı? gibi sorusunun yanıtı aranıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında cevapladı.

Koronavirüs salgını sebebi ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu tavsiyesi ile okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül'e erteledi. Özel okullar da yüz yüze eğitimin ertelenmesi özel okullardaki fiyat konusunun tartışılmasına neden oldu. Özel okul fiyatlarında indirim olacak mı? sorusu özel okul sahipleri ve özel okullarda okuyan öğrencilerin velileri tarafından merak ediliyor.

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okullarda yüz yüze eğitimi 21 Eylül’e erteledi. Özel okullar, 17 Ağustos’tan itibaren yüz yüze eğitime başladı.

ÖZEL OKUL FİYATLARINDA İNDİRİM OLACAK MI?

Velilerden özel okulların ücretlerine yönelik gelen şikayetlerin artması üzerine MEB geçtiğimiz günlerde özel okulları uyarıcı nitelikte bir açıklama yapmış, açıklamada “Özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilip, dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır” denilmişti.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısında merak edilenleri cevapladı.

Bakan Selçuk söz konusu konu hakkında, ‘’Özel okullar ile ilgili olarak defalarca toplantılar yapıldı. Her okulun şartları, konumu ve ücretleri değerlendirildi. Çözümle çalışmaları yapıldı temsilcilerle uzun soluklu çalışmalar gerçekleştirildi.

Biz özel okulların velilerin isteği doğrultusunda tedbirler alınmalarını çok net ifade ettik. Biz bu talebe uyarak özel okullarda indirim yapması konusunda bütün okul temsilcilerinin mutabakatı var. Bizimle ilgili vergi hususunun hayata geçecek bazı kolaylık neler olabilir. Epeyce tartışıyoruz 1 hafta içinde belirli bir noktaya gelmiş olacağız.’’ Dedi.