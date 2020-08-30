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Özel okullara KDV indirimi! Resmen değişti...

30 Ağustos 2020 Pazar - 2:06 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 2:06

Son dakika haberi...Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile özel okullarda KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1'e düşürüldü. KDV indiriminden üniversiteler de yararlanacak. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti.


Özel okullarda KDV yüzde 1'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar  Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. 1 Eylül'de 2020'de yürürlüğe girecek olan indirim özel üniversitelerde de geçerli olacak. Söz konusu indirim 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek...
 
 
OKUL ÜCRETLERİNE YANSIYACAK
 
Uzaktan eğitim nedeniyle veliler özel okullardan indirim talep ederken, özel okullar da KDV indirimi talebinde bulunmuştu. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz. KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti.KDV indiriminin, çocukları özel okullarda eğitim alan velilere de olumlu yansıyacağını anlatan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: "KDV yüzde 8 şu an. Örneğin yıllık ücreti 20 bin lira olan bir okul için veliler, bunun içinde yaklaşık bin 800 lira KDV ödüyor. 20 bin liranın bin 800 lirası direkt devlete KDV olarak gidiyor" ifadelerini kullanmıştı. 

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