Özel okullar paraları iade edecek!

Milyonlarca öğrenciyi ve ailesini ilgilendiren karar geldi. Özel okul dernekleri, uzaktan eğitim için ücret iadesi yönünde karar aldı.

Corona virüs sürecinde özel okul yönetimleriyle velilerin arası gerildi. Hem geçen hem de yeni eğitim -öğretim yılına ilişkin talepleri olan velilerin istedikleri oldu. Özel okullar da geri adım attı.

Özel okul dernekleri bir araya gelerek velilerin talep ettiği ücret iadeleri ile ilgili açıklama yaptı. Tüm üyelere sunulma kararı alınan öneriler şöyle:

İŞTE ALINAN KARARLAR

Daha önce verilemeyen yemek ve servis hizmetlerinin bedeli alınmamalı, alınmışsa iade ya da mahsup yoluna gidilmeli.

Yüz yüze eğitim hizmetinin kısmi ya da tam zamanlı verilememesi durumunda, sözleşmede yer alan ücret üzerinden birim ücretlerde, uzaktan öğretim süresi dikkate alınarak kurumca bir oran belirlenmeli ve bu miktar, veliye iade ya da mahsup yoluyla iletilmeli.

Bu konudaki hesaplamalar telafi dönemi bittikten sonra öğretim yılı sonunda yapılabilir.