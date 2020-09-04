Özel okullar para iadesi yapıyor mu?

Corona virüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim sürecinin devam etmesi nedeniyle çocuklarını özel okula gönderen bazı veliler ödemiş oldukları ücreti geri alamamalarından şikayetçi. Bunun üzerine 5 özel öğretim derneğinden okullara uyarı geldi: “Bütün eğitim öğretim kurumlarımızın KDV indirimi başta olmak üzere söz konusu iade ve indirimlerle ilgili yükümlülükleri aynı hassasiyetle yerine getirmelerini bekliyoruz. Konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Pandemi nedeniyle geçen dönem öğrenciler 3 ay okuldan uzak kaldılar ve online eğitim aldılar. Yeni eğitim-öğretim yılı kapsamında bazı özel okullar geçen ay itibarıyla telafi ve hazırlık eğitimi kapsamında online derslere başladı. Yüz yüze eğitim için de geri sayım devam ediyor. Vaka sayılarındaki artış nedeniyle 31 Ağustos’ta açılması planlanan okulların açılışı 21 Eylül’e ertelenmişti.

Gündemden düşmüyor

21 Eylül’de de tüm sınıfların yüz yüze eğitime başlayıp başlamayacağı henüz net değil. Farklı olasılıklar çerçevesinde çalışmalar yapılıyor. Bazı yaş aralığındaki öğrencilerin yüz yüze eğitime başlaması, haftanın belli günlerinde okula gidilmesi, sabah veya öğleden sonra eğitim gibi seçenekler gündemde. Bu gelişmeler yaşanırken özel okul ücretleri de velilerin gündeminden düşmüyor.

Erken kayıt yaptıranlar iade istedi

Bazı okullar geçen döneme ait 3 aylık süreye ilişkin yemek ve servis gibi bazı ücretleri iade etti. Yeni kayıt döneminde ise zamla birlikte tartışmalar alevlendi ve online eğitimin devam edeceğiyle ilgili öngörüler artınca yeni kayıt yaptıranlar indirim, erken kayıt yaptıranlar ise para iadesi istedi. Özel okullar buna pek sıcak bakmayıp, velilere destek için KDV indirimi talep edince hükümet devreye girdi.

Bazı okullar hemen harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 30 Ağustos’ta tüm eğitim öğretim hizmetlerindeki KDV oranı yüzde 8’den 1’e indirildi. Yapılan indirimle bazı özel okullar hemen indirim hazırlıklarını velilere bildirdi. Ancak bazı okulların bunu görmezden gelmesi velileri çileden çıkardı. Bunun üzerine 5 özel öğretim derneğinden okullara uyarı geldi: “Bütün eğitim öğretim kurumlarımızın KDV indirimi başta olmak üzere söz konusu iade ve indirimlerle ilgili yükümlülükleri aynı hassasiyetle yerine getirmelerini bekliyoruz. Konunun yakın takipçisi olacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Online eğitim uzarsa

21 Eylül itibarıyla ‘online eğitime devam’ kararı çıkarsa bu durumda KDV indirimine ek olarak özel okulların yemek ve servis ücretlerini iade etmesi bekleniyor. Kayıt esnasında etkinlikler için bir kereye mahsus alınan 500-1000 lira arasındaki paranın da bu kapsamda iadesi gündeme gelecek. (Posta)