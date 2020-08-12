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Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullar ne olacak? Son dakika Bakan Ziya Selçuk'un okullarla ilgili açıklaması!

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 21:00 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 21:01

Son dakika Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verildiği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Koca'nın başkanlığında yapıldı. Eğitim gündemiyle toplanan Corona virüs Bilim Kurulu toplantısından okullarla ilgili karar çıktı. Peki, Özel okullar açılacak mı? Özel okullar 15 Ağustos'ta açılacak mı? Özel okullar ne zaman açılacak? İşte okullar ile ilgili Bilim Kurulu'nun kararı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...


Son dakika Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? soruları yüzbinlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kritik okul kararı açıklandı. Bugün corona virüs Bilim Kurulu eğitim gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, okulların açılmasına yönelik son durum ele alındı. 
 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği  Corona virüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu  toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantıda, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi  protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alındı. Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına  ilişkin son durum da görüşüldü. 
 
OKULLAR AÇILACAK MI? ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE BİLİM KURULU KARARI
 
Bilim Kurulu tavsiye kararını açıkladı. Bilim Kurulu'ndan "Yüz Yüze eğitim en az 1 ay boyunca başlatılmaması ve online eğitimin devam etmesi" kararı çıktı. 
 
Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda  yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz. Artış bu hızla devam ederse bir daha  yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız  seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir." dedi. 
 
Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır.
 
MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK AÇIKLAMASI 
 
Bilim Kurulu  toplantısının ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklama yaptı. Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde: 
 
"Milli Eğitim Bakanı Selçuk: 31 Ağustos tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda yüz yüze eğitimin başlamasına karar verdik. 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları  uzaktan eğitimle açıyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen  sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak. Dileyen özel okullar 17 Ağustos itibarıyla uzaktan  eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Bakanlık olarak tüm süreç boyunca sahada ve okullarımızda olacağız."
 
Bakan Selçuk'un açıklamasından satır başları: 
 
"Tüm detayları çalıştık. Biz eğitimciler sınıfımızdaki her bir öğrenin gözünün içine bakar derse öyle başlarız. Okullarımızın sağlık ve güvenle açılabilmesi için sınıfların sosyal mesafeye göre ayarlanması, maske tedariği fiziki ve sosyal yeterlilikler hususunda tüm detayları çalıştık.
 
Hazırlıklarımızı ve standartlarımızı da tamamladık. 
 
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararı neticesinde 2020 - 2021 eğitim öğretim yılına da başlıyoruz.
 
31 Ağustos 2021 tarihinde okulları uzaktan eğitim ile açıyoruz.
 
Dileyen özel okullar 17 Ağustos'tan itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecekler.
 
Okullarımızı açtığımızda, öğrencilerimize, öğretmenlerimize okullarla ilgili herkesin sağlık durumu HES kodlarıyla takip altında olacak.
 
21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda, aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitime başlanacak.
 
Salgın şartları nedeniyle personel sayısında artışa gittik."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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