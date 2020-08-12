Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullar ne olacak? Son dakika Bakan Ziya Selçuk'un okullarla ilgili açıklaması!

Son dakika Okullar ne zaman açılacak? Okullar açılacak mı? Okulların açılıp-açılmama durumu ile ilgili önerinin verildiği Bilim Kurulu toplantısı, Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Koca'nın başkanlığında yapıldı. Eğitim gündemiyle toplanan Corona virüs Bilim Kurulu toplantısından okullarla ilgili karar çıktı. Peki, Özel okullar açılacak mı? Özel okullar 15 Ağustos'ta açılacak mı? Özel okullar ne zaman açılacak? İşte okullar ile ilgili Bilim Kurulu'nun kararı, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları...

Son dakika Okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? soruları yüzbinlerce kişi tarafından merak ediliyor. Kritik okul kararı açıklandı. Bugün corona virüs Bilim Kurulu eğitim gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanı Koca'nın başkanlık ettiği toplantıda, okulların açılmasına yönelik son durum ele alındı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık ettiği Corona virüs Bilim Kurulu "eğitim" gündemiyle toplandı. Sağlık Bakanlığı nın Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de başladı. Toplantıda, Kurban Bayramı tatili döneminin vaka sayılarına etkisi, vakaların artma eğilimindeki iller ve ağır hastaların durumu ile tedavi protokolleri ve aşı geliştirme çalışmaları ele alındı. Bakan Koca'nın başkanlığındaki toplantıda, okulların açılmasına ilişkin son durum da görüşüldü.

OKULLAR AÇILACAK MI? ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? İŞTE BİLİM KURULU KARARI

Bilim Kurulu tavsiye kararını açıkladı. Bilim Kurulu'ndan "Yüz Yüze eğitim en az 1 ay boyunca başlatılmaması ve online eğitimin devam etmesi" kararı çıktı.

Sağlık Bakanı Koca: "Önümüzdeki günlerde Kovid-19 iletişimi konusunda yeni çalışmalar ortaya koymaya çalışacak, düzenlemelere gideceğiz. Artış bu hızla devam ederse bir daha yaşamak istemediğimiz ağır tedbirlere dönmemiz gerekebilir. Tedbirlere riayet hala istediğimiz, arzuladığımız seviyede değil. Bu konudaki gevşeme bize bu günlerimizi aratabilir." dedi.

Sağlık Bakanı Koca: Bilim Kurulu’nun gündeminde öne çıkan, önümüzdeki dönemde eğitim ve öğretim süreçlerinin hangi şartlarla yürütüleceği konusuydu. Bu konudaki öneri, yüz yüze eğitimin, en az önümüzdeki bir ay boyunca başlatılmaması, gerekirse online eğitim yapılması, yüz yüze eğitime kademeli olarak geçilmesi yönündedir. Bu görüş ve öneriyi Milli Eğitim Bakanlığımız ile paylaştık. Konuyla ilgili planlarını Sayın Bakanımız açıklayacaktır.