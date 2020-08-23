Özel okullar ne zaman açılacak? MEB'ten özel okul açıklaması

Milyonlarca öğrencinin okul heyecanı başlıyor. Özel okullarda eğitim alan yüz binlerce öğrenci ve velileri okulların 31 Ağustos'ta açılacağının duyurulmasının ardından özel okullarda sürecin nasıl işleyeceğini merak ediyor. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için özel okullarda alınan corona virüs tedbirleri ile eğitimin yüz yüze mi yoksa uzaktan mı devam edeceğini araştırıyor. Peki, Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İşte özel okullarla açılış tarihi ve alınan önlemler...

Okulların 31 Ağustos'ta uzaktan eğitim le başlayacak olması özel okullarda eğitim alan öğrenciler için sürecin nasıl işleyeceği sorusunu gündeme getirdi. Türkiye Özel Okullar Derneği, "Özel okullarımız her türlü koşulda yüz yüze de olsa, uzaktan da olsa eğitime hazır." açıklamasını yaptı. Peki, Özel okullar ne zaman açılacak? Özel okullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak? İşte özel okullarla açılış tarihi ve alınan önlemler...

ÖZEL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılının 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimle açılacağını, yüz yüze eğitime 21 Eylül'den itibaren aşamalı ve seyreltilmiş şekilde geçileceğini bildirdi.

Bilim Kurulunun tavsiye kararları neticesinde aşamalı ve seyreltilmiş bir modelle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılına başlanacağını ifade eden Ziya Selçuk, şöyle konuştu:

"Buna göre 31 Ağustos 2020 tarihinde okulları uzaktan eğitimle açıyoruz ve öğretim yılımıza da bu şekilde başlamış oluyoruz. 21 Eylül'de Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen sınıflarda aşamalı ve seyreltilmiş şekilde yüz yüze eğitimin de başlamasına karar vermiş bulunuyoruz. Dileyen özel okullar tabii ki 17 Ağustos Pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitim araçlarıyla eğitim faaliyetlerine başlayabilecek. Yüz yüze eğitim alamayan öğrenciler eğitimlerine uzaktan eğitim araçlarıyla devam edecekler. Uzaktan eğitim araçları, kendi kademelerine uygun içerikler çerçevesinde EBA televizyon kanalları, kendi öğretmenleriyle yaptıkları canlı dersler ve bu derslerin devamında EBA internetin içeriğindeki bir takım konulardan da oluşuyor."

Hazırlanan destek materyalleriyle öğrencilerin yanında olmaya devam edeceklerini dile getiren Selçuk, okullar açıldığında öğrencilere, öğretmenlere, okulların destek personeline, servis sürücülerine varana kadar okullarla ilgili herkesin sağlık durumunun HES kodları marifetiyle takip altında olacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, ailesinde ya da yakın çevresinde virüs tanısı konulmuş kişilerin bu sistem sayesinde tespit edileceğini ve gerekli önlemlerin alınacağını vurguladı.

MEB ÖZEL OKULLAR İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), internet sitesi üzerinden özel okullarla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Özel öğretim kurumlarının salgın süreciyle başlayan yeni dönemdeki hizmet koşulları, Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından hassasiyetle takip edilmekte, kurum temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.

* Bu süreçte önceliğimiz; öğrencilerimiz, velilerimiz, öğretmenlerimiz ve çalışanlarımızın sağlıklı, güvenilir bir ortamda eğitim öğretim faaliyetlerinden yararlanması ve eğitimin devamlılığıdır.

* Bu noktadan hareketle, özel okul velileri tarafından Bakanlığımıza ulaştırılan talep ve öneriler, titizlikle değerlendirilmiş ve dikkate alınması gereken hususlar, özel okul temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılmıştır.

* Dünyada ve ülkemizde eğitim alanında yaşanan bu zorlu süreçte özel öğretim kurumlarımızın, öğrencilerimizin eğitim hakkı başta olmak üzere bünyesindeki öğretmen ve çalışanların haklarını da gözeterek velilerimizin maddi manevi talepleriyle ilgili yapmakla yükümlü oldukları düzenlemelerin yakın takipçisi olacağız.