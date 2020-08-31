Özel okul ve üniversitelere KDV indirimi! Özel okullara peşin ödeme yapan veliler ne yapacak?

Özel okullara ilişkin KDV indirimi kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara ggöre eğitim ve öğretim hizmetlerinde alınan KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Özel okullar ve üniversitelere ilişkin Cumhurbaşkanı kararının ardından okulların KDV indirimini nasıl uygulayacağı merak konusu oldu. Peki, Özel okullara KDV indirimi nasıl uygulanacak? Özel okul ücret iadesi nasıl yapılacak? Özel okullara peşin ödeme yapan veliler ne yapacak? İşte uzmanından özel okullardaki KDV indirimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler...

Resmi Gazete 'de yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre eğitim ve öğretim hizmetlerinde alınan KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi. Özellikle lise kayıtlarının tamamlandığı, üniversite kayıtlarının ise arifesinde eğitime yönelik yapılan önemli hamle hem veliler hem de özel okullar açısından önem taşıyor. Okulların uzaktan eğitimle başlamasının ardından özel okulda eğitim gören öğrencilerin velileri de özel okullara getirilen KDV indirimi sonrasında okul ücretlerinde nasıl bir değişikilik olacağını merak ediyor. Peki, Peki, Özel okullara KDV indirimi nasıl uygulanacak? Özel okul ücret iadesi nasıl yapılacak? Özel okullara peşin ödeme yapan veliler ne yapacak? İşte uzmanından özel okullardaki KDV indirimi ile ilgili dikkat edilmesi gerekenler...

ÖZEL OKULLARA KDV İNDİRİMİ GELDİ!

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

Özel okul ücretlerinden alınan yüzde 8 oranındaki KDV'nin yüzde 1'e indirilmesiyle ilgili açıklama yapan Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Özel okul ücretlerinden alınan Katma Değer Vergisi oranının 7 puan düşürülerek yüzde bire indirildi.

Bu değişiklik, Pandemi sürecinde uzaktan eğitim nedeniyle özel okul ücretlerinde indirim ve iade bekleyen velilerde hem şaşkınlık, hem de buruk bir sevince yol açtı." dedi.

Ağaoğlu, özel okul velilerine yansıtılan vergi indiriminin aslında okulların kasasından çıkmayacağını, hazineden karşılanmış olacağına işaret ederek, "Velilerin beklentisi, okul yönetimlerinin de aldıkları ücretlerden fedakarlık etmesidir.

Nitekim bazı özel okul temsilcileri ve özel okul yöneticilerinden velilerin bu yöndeki beklentilerine yönelik olumlu açıklamalar yapılmıştır. Bu hususta Milli Eğitim Bakanlığı kriterleri belirlemeli ve standartlar oluşturarak, velilerin de okullarında makul noktada buluşmasına katkı sağlamalı, haksız rekabete yol açacak girişim ve uygulamalara karşı önlem almalıdır.

Çünkü velilerin korkusu, bazı özel okulların geçen dönemin yemek paralarındaki gibi KDV farkını da iade etmemek için direnç göstermeleridir." diye ekledi.

ÖZEL OKULLARA ÖDEME YAPAN VELİLER NE YAPACAK?

En çok sorulan sorunun, erken kayıt esnasında önceden ödenen ücretlere KDV indiriminin yansıtılıp, yansıtılmayacağı şeklinde olduğunu söyleyen Ağaoğlu, "Bu vergi indiriminden tüm veliler yararlanacaktır. Çünkü kayıt esnasında yapılan ödemeler, avans ödemesidir. Fatura düzenlendiğinde KDV tahakkuk ettirilir.

KDV indiğinden, okul; veliden aldığı ve fatura kesiminin ertesinde devlete yatıracağı yüzde 8’lik verginin yüzde 7’sini veliye iade etmelidir. Yıllık ücreti 54 bin lira olan bir okulun sadece vergi iadesiyle ilgili bir örnek hesaplama yapacak olursak (54,000/108)x7= 3.500 lira şeklinde ifade edilebilir." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.