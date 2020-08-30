Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile özel okullara KDV indirimi yapıldı. Özel okullara yapılan KDV indiriminden üniversiteler de yararlanacak. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak? İşte Resmi Gazete'de yayımlanan özel okul KDV indirimi...

Cumhurbaşkanı kararıyla eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 8'den yüzde 1’e indirilerek bu farkın corona virüs sürecinde velilere olumlu yansıması amaçlandı. Peki, Özel okul ücret iadesi yapılacak mı? KDV indirimi özel okul ücretlerine nasıl yansıyacak? İşte Resmi Gazete 'de yayımlanan özel okul KDV indirimi...

Özel okullarda KDV yüzde 1'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın imzaladığı karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. Karara göre özel okullarda yüzde 8 olan KDV oranı yüzde 1'e çekildi. 1 Eylül'de 2020'de yürürlüğe girecek olan indirim özel üniversitelerde de geçerli olacak. Söz konusu indirim 1 Haziran 2021 tarihine kadar sürecek.

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KDV ORANINDA İNDİRİM

Öte yandan, Resmi Gazete'de yer alan diğer bir düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1’e indirildi.

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

OKUL ÜCRETLERİNE NASIL YANSIYACAK?

Uzaktan eğitim nedeniyle veliler özel okullardan indirim talep ederken, özel okullar da KDV indirimi talebinde bulunmuştu. Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal "Milli Eğitim Bakanlığımız ve ilgili bakanlıklarımızdan özel okullara KDV indirimi getirilmesini, KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini talep ediyoruz. KDV indirimi direkt velilerin okullara ödediği ücretlere yansıyacak bir şeydir" demişti.KDV indiriminin, çocukları özel okullarda eğitim alan velilere de olumlu yansıyacağını anlatan Dal, sözlerini şöyle sürdürdü: "KDV yüzde 8 şu an. Örneğin yıllık ücreti 20 bin lira olan bir okul için veliler, bunun içinde yaklaşık bin 800 lira KDV ödüyor. 20 bin liranın bin 800 lirası direkt devlete KDV olarak gidiyor" ifadelerini kullanmıştı.