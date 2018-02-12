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Özel numaralara yönlendiren mesajlara dikkat!

12 Şubat 2018 Pazartesi - 16:38 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 16:38

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka müşterilerinin mağdur olmaması için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemesi gerektiği uyarısında bulundu. Uyarıda ayrıca telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların kendi numaralarını kullanması gerektiğine de dikkat çekildi.


TBB'den yapılan açıklamada birliğe yapılan bildirimlerden, banka müşterilerinin, bankalara yaptıkları masraf, komisyon, faiz gibi ödemelerin iadesi vaadiyle özel telefon numaralarına yönlendirildiğinin anlaşıldığı belirtildi.
 
DAKİKASI YÜKSEK FİYATLI NUMARALAR
 
Yönlendirilen numaralara yapılan aramaların dakikasının çok yüksek fiyatlı olabildiği bildirilen açıklamada, "Müşterilerin özel telefon numaralarını aramalarının istenmesi bir dolandırıcılık girişimi olabilir.
 
İTİBAR ETMEYİN
 
Mağdur olmamak için özel numaralara yönlendirme içeren mesajlara itibar edilmemelidir. Telefonla bilgi almak isteyen banka müşterileri sadece bankaların kendi numaralarını kullanmalıdır." ifadelerine yer verildi.

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