Özel lise taban puanları ve kayıtları 2020! Özel lise kontenjanları ve taban puanları açıklandı! 2020 LGS özel lise taban puanları

LGS sonuçlarının MEB tarafından ardından özel okulların taban puanları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. Özel okullar LGS puanları esas alınarak, kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alıyor. Peki özel lise kayıtları ne zaman, nasıl yapılacak? Özel lise taban puanları ve kontenjanları…

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla merak edilen, özel liseler kontenjanları ve taban puanları açıklandı. 20 Haziran'da gerçekleşen Liseye Geçiş Sınavı'nın (LGS) sonuçları belli olunca, öğrenciler arama motorlarına yöneldi. Tercih dönemi 20 Temmuz'da başlayacak. İşte 2020 özel lise taban puanları...

LGS ÖZEL OKUL KAYIT TARİHLERİ VE İŞLEMLERİ

2020 LGS sınavı sonucunu öğrenen ve özel okullara kayıt yaptırmak isteyenler, kayıt işlemlerini 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapabilecek. Özel eğitim kurumları LGS puanlarını esas alarak, kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecek.

Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı özel ortaöğretim kurumları, Merkezî Sınav Puanı esas alınarak kendi yönetmeliklerine göre öğrenci alabilecektir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı için özel okul kayıt işlemleri, 16-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Yerleştirme sonuçları aynı eğitim-öğretim yılı için geçerli olacaktır. Özel öğretim kurumlarına kayıt (aday kayıt/ön kayıt) yaptıran öğrencilere tercih ekranı açılmayacaktır. Ancak öğrenciler, tercih süresi içerisinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecektir.

Özel ortaöğretim kurumlarına kesin kayıt işlemini tamamlayan öğrenciler, tercihte bulunamayacaklardır. Ayrıca, bu okullara kayıt (aday kayıt/ön kayıt ya da kesin kayıt) yaptırmadan önce tercih başvurusu yapmış olan öğrencilerin tercihleri, Bakanlık tarafından iptal edilecektir.

AMERİKAN ROBERT LİSESİ

Kız öğrenci taban puan : 479Kontenjan: 111



Erkek öğrenci taban puan: 479

Kontenjan: 110

SAINT JOSEPH FRANSIZ LİSESİ

Ön kayıt dönemi (20 Temmuz 2020) taban puanı 456,0000'dır.

ALMAN LİSESİ

Özel Alman Lisesi Taban Puanı: 470

ÖZEL İZMİR AMERİKAN KOLEJİ

2020-2021 Hazırlık Sınıfı kontenjanı: 180

Kız Yatılı kontenjanı: 12

Erkek Yatılı kontenjanı: 21



1.Ön Kayıt Dönemi Taban Puanı: 446

NOTRE DAME DE SİON FRANSIZ LİSESİ

1.Ön Kayıt- Kayıt Dönemi için taban puan 446.0

SAINTE PULCHERIE FRANSIZ LİSESİ

1. Ön kayıt dönemi taban puanı: 460.0000

SEV AMERİKAN KOLEJİ

Kontenjan: 45

Taban puan: 462.0000

TARSUS AMERİKAN KOLEJİ

2019-2020 Hazırlık sınıfı taban puanı: 433

ÜSKÜDAR AMERİKAN LİSESİ

2020-2021 hazırlık sınıfı kontenjanı: 90 kız, 90 erkek

2020-2021 Hazırlık sınıfı taban puanı: 470.0000

SAINT-MICHEL FRANSIZ LİSESİ

Geçtiğimiz sene 1. dönem kayıt taban puanı: 454.0000 puandı.

Bu seneki taban puanının yarın belli olması bekleniyor.