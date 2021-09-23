24 Eylül 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.401 -0.43 EURO 10,3150 0.06
USD 8,7710 0.11 ALTIN 490,010 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Özel güvenlikler hakkında flaş karar! Resmen değişti, artık tek tip ve...

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 22:47 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 22:47

Özel güvenlikler hakkında son dakika kararı verildi. Tüm Türkiye'ye yeni genelge gönderildi. Resmen değişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla güncellenerek yayımlanan Özel Güvenlik Hizmetleri Genelgesi kapsamında, yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde yayımlanan 83 genelge ve talimat yazıları tek genelgede birleştirildi. Özel güvenlik alanındaki dijitalleşme, genelge hükümlerine kaydedildi, özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma uygulaması mevzuat hükmü haline geldi.


Türkiye genelinde yürütülen özel güvenlik faaliyetleri ile ilgili  olarak, uygulamada yeknesaklığın sağlanması başta olmak üzere, değişen ve gelişen  şartlara uyum sağlanması ile yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde 83 genelge ve  talimat yazılarının tek genelgede birleştirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda, 25  yıllık meslek tecrübesi olan polis başmüfettişlerinin görüşleri ile uzun süredir  il özel güvenlik şube müdürlüklerinde görev yapan personelin katkıları ve sektör  bileşenlerinin de görüşleri alınarak, 3 yıllık bir çalışma neticesinde Özel  Güvenlik Hizmetleri Birleştirilmiş Genelgesi güncellendi.
 
Bakan Soylu imzasıyla yürürlüğe giren genelgede, kişi, kurum veya  kuruluş yetkilisi, özel güvenlik bölgelerinin deniz alanları, özel güvenlik  izinleri, uçaklara özel güvenlik hizmeti, kişi koruma hizmetleri, silah  sorumlusu, güvenlik sorumlusu, sınav komisyonları, bakanlık denetimleri ve  raporlar, alarm izleme merkezleri, güvenlik soruşturması, özel güvenlik izni  müracaatları, para ve değerli eşya nakli ve 680 KHK gereği getirilen diğer  düzenlemeler olmak üzere, 14 konuda önemli düzenlemeler yapıldı.
 
Böylelikle yeni mevzuat hükümleri çerçevesinde 83 genelge ve talimat  yazıları tek genelgede birleştirilirken, özel güvenlik alanındaki dijitalleşme,  genelge hükümlerine kaydedildi. Özel güvenlik görevlilerinin tek tip üniforma  uygulaması mevzuat hükmü haline geldi.
 
Ayrıca söz konusu genelgeye her yılın ocak ayında içeriğinin  güncellenmesi amir hükmü getirilerek, özel güvenlik alanında yapılan  düzenlemelerin canlı ve uygulanabilir olması hedeflendi.
 

ETİKETLER

Özel güvenlik Özel güvenlikler genelge Süleyman Soylu İçişleri Bakanı güvenlik güvenlik iş ilanı Özel Güvenlik Hizmetleri mevzuat hükümleri üniforma polis pomem
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.