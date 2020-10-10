Özel Güvenlik sınavı ne zaman? ÖGG sınav tarihleri 2020: Saat kaçta? Özel Güvenlik sınavı çıkmış sorular…

ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta? Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanan ÖGG sınav takvimine göre, aldıkları eğitim sonrasında sınava girecek adayların ÖGG sınavına saatler kaldı. Adaylar sınav saatini araştırırken, önceden çıkmış sınav sonuçlarını da araştırıyor. İşte Özel Güvenlik sınavı çıkmış sorular ile ÖGG sınav tarihi ve saati…

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen adaylar, 4 Eylül 2020 tarihinde eğitimlerini tamamladı, gözler Özel Güvenlik 89. Temel Eğitim ve 65. Yenileme Eğitimi Sınavı'na çevrildi. Sınav tarihine saatler kala adaylar, saat araştırması yaparken, çıkmış ÖGG sorularını da araştırıyor. Peki, Özel Güvenlik sınavı ne zaman? ÖGG sınavı saat kaçta?

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

11 Ekim 2020 Pazar günü girecekler. Adaylar çıkmış ÖGG sınav sorularına online sistem üzerinden erişebiliyor. Özel Güvenlik 86. Temel Eğitim ve 62. Yenileme Eğitimi Sınavı Soru Ve Cevapları Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı sayfası üzerinden görüntülenebiliyor.

ÇIKMIŞ ÖGG SORULARI İÇİN TIKLAYIN

ÖGG SINAV TARİHLERİ

Bir sonraki eğitim kayıtları da 11 Ekim’de başlayacak ve sınav 13 Aralık 2020’de uygulanacak. Kaynak: ÖGG sınavı ne zaman 2020? Özel güvenlik sınav takvimi

ÖGG SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren TC kimlik numaraları ile sorgulama yapabilecek.

ÖGG SINAV DEĞERLENDİRME VE YAZILI SINAVA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Yazılı sınava itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınava itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın www.ozelguvenlik.pol.tr web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirtikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini Özel Güvenlik Bilgi Sistemine yapacaktır.

Ücretini yatırmayan adayların itiraz dilekçeleri işleme alınmayacaktır.

Yapılan sınavla ilgili sınav soruları, cevap anahtarları, sınav sonucu, itiraz sonuçları ve sınavla ilgili talimatlar Özel Güvenlik Daire Başkanlığının www.ozelguvenlik.pol.tr web sitesinden Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itiraz ile ilgili olarak talimatın 8.1. 8.2. ve 8.3. maddelerinde belirtildiği şekilde yapılacaktır. Özel Güvenlik Daire Başkanlığına dilekçe vb. şekilde yapılan müracaatlar ile ozelguvegitim@egm.gov.tr adresine yapılan itirazlar değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu durum sınav salonlarında gözetmenler tarafından adaylara duyurulacaktır.