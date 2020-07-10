Özel Güvenlik sınav sonuçları 2020 (87 dönem) ÖGG sınav sonuçları 2020 sorgulama!

Özel güvenlik sınav sonuçları merak ediliyor. Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı 21 Haziran’da yapılmış, ÖGG sınav soruları ve cevapları da 23 Haziran’da erişime açılmıştı. Gözler şimdi 87. Dönem ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihte. Yapılan açıklamada sonuç sınav sonuçlarına ilişkin 10 Temmuz işaret edilmişti. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? İşte Özel Güvenlik sınav sonuçları 2020 sorgulama…

ÖGG sınav sonuçları araştırmaları yoğunlaştı. 21 Haziran’da gerçekleştirilen Özel Güvenlik alımı sınavı sorulara ve cevap anahtarı da 23 Haziran’da erişime açıldı. Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde sonuçların ne zaman açıklanacağı bildirildi. Peki, Özel Güvenlik sınav sonuçları 2020 sorgulama…

ÖGG 87 SINAV SONUÇLARI 2020

Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavına ait sınav talimatı içerisinde yer alan bilgilere göre sınav sonuçlarının 10 Temmuz’da açıklanması planlanılıyor.

Sınav sonuçları “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak öğrenebileceklerdir. Ayrıca Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığının “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web sitesinden de ilan edilecektir.

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ÖZEL GÜVENLİK SINAV SONUCU İTİRAZI

Adaylar 13 Temmuz ve 17 Temmuz tarihleri aralığında sınav itirazlarını yapabilecekler.

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 10 TL ücret yatıracaklardır. Adaylar, banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.