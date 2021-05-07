Özel güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? 91. ÖGG sınav sonuçları sorgulama

Özel Güvenlik sınav sonuçları 2021 nasıl öğrenebilirim? ÖGG sonuçları merak ediliyordu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 91. Dönem Özel Güvenlik sınav sonuç tarihi 17 Nisan’dan beri sabırsızlıkla bekleniyor. Peki, ÖGG sonuçları açıklandı mı? 91. ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte EGM 91. ÖGG sonuçları sorgulama ekranı…

ÖGG sonuçları 17 Nisan’da gerçekleştirilen 2021 Yılı Özel Güvenlik 91. Temel Eğitim ve 67. Yenileme Eğitimi Sınavı üzerinden günler geçti. Sınava giren adaylar merakla ÖGG sınav sonucunu bekliyor. Peki, ÖGG sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 91. ÖGG sınav sonuçları hakkında merak edilenler…

ÖGG sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2021 takvimine göre ÖGG sınav sonuçları 7 Mayıs bugün online platform üzerinden erişime açıldı.

Sınav Sonuçları

Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınav Sonuçlarını Görmek için Tıklayınız...Ateşleyici Yeterlilik Belgesi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...

Görev Hayvanı ve İdarecisi Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...

Silah Tamir Yeri Açma Sınav Sonuçları İçin Tıklayınız...

Sınav Değerlendirme, Yazılı Sınav Sorularına ve Yazılı Sınav Sonucuna İtiraz: Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraza çıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır. Ayrıca banka hesabınayatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerineteslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.