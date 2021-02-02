Özel eğitim okulları ne zaman açılacak? Özel eğitim merkezleri ve özel eğitim sınıfları açılacak mı?

Özel eğitim okulları ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları bugün düzenleyeceği basın toplantısında açıkladı. Bakan Selçuk, “Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla dünyada örnek gösterilen ülkeler arasında olduğu belirtmek isterim. 23 Mart 2020 tarihinden bu yana olağanüstü bir performans sergiledik. Tüm öğretmenlerimize ve sabırla bize destek veren velilerimize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanarak, okullar ve yüz yüze eğitim konusunda açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Bakan Selçuk, tüm anaokulları ve ilkokulların yüz yüze eğitime başlayacağını anaokullarının 15 Şubat'ta, İlkokulların tüm sınıfları ve 8 ila 12'nci sınıfların 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacağını belirtirken, özel gereksinimli öğrenciler hakkında da açıklamalar da bulundu.

Özel eğitim okulları açılacak mı?

Bakan Ziya Selçuk, "15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik." açıklamasında bulundu. "1 Mart'tan itibaren özel gereksinimli öğrencilerimiz için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak.” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamasının satır başlıkları:

Sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar

*15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Ders saatlerinde öğrencilerimiz özel izinli sayılacaktır.

*1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler.

*1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak.

*Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020’ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir.

*Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz.

*Farklı sınıf düzeyleri ve okul kademelerinde de il bazlı olarak yüz yüze eğitime başlanmasıyla ilgili kararlar alınabilecektir.

Öğretmenler Şubay ayı içinde aşılanacak!

*Yüz yüze eğitime başlayan öğretmenlerimiz için şubat ayı içerisinde aşı uygulamasının yapılması planlanmaktadır.

*Öğrencilerimizin okullarımızda yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi yine velilerimizin kararına bağlı olacak.

Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerin belirtmesi gerekiyor!

*Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin durumlarını beyan etmeleri gerekiyor. Bu durumda çocuklarımız uzaktan eğitime devam edecek.