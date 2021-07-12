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Özel eğitim meslek okulu mezunları yükseköğretime devam edebilecek

12 Temmuz 2021 Pazartesi - 16:36 | Son Güncelleme : 12 07 2021 - 16:36

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, özel eğitim meslek okullarından mezun olanların 2022 yılından itibaren Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girebileceklerini söyledi.


Bursa'da Nilüfer Özel Eğitim Meslek Okulunu ziyaret eden Özer, yaptığı  açıklamada, özel eğitim meslek okullarının oldukça başarılı olduğunu ifade etti.
 
Bakanlık olarak mesleki eğitimde elde edilen başarıyı ve deneyimleri  özel eğitim meslek okullarına aktardıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:
 
"Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze bağlı olarak  faaliyet gösteren özel eğitim meslek okullarımızda 18 mesleki eğitim alanında  eğitim verilmekte olup, 81 ilde 184 özel eğitim meslek okulunda yaklaşık 13 bin  öğrencimiz eğitim alıyor. Bu okullarımızdan mezun olanlar yükseköğretime devam  edemiyorlardı. 1 Temmuz 2021'de yaptığımız düzenleme ile artık bu sorun ortadan  kalktı. 2022 yılından itibaren bu okul mezunlarımız da YKS'ye girebilecekler."
 
Bursa Valiliği ile istihdam için iş birliği
 
Özer, özel eğitim meslek okulu mezunları ile ilgili ikinci önemli  sorunun da istihdam olduğunu vurguladı.
 
İstihdam konusunda Bursa Valiliği koordinasyonunda yeni bir çalışma  başlatıldığını aktaran Özer, şöyle devam etti:
 
"Odalarımız, sektör temsilcilerinin katkılarıyla öğrencilerimizin  işletmelerde beceri eğitimi alabilmeleri ve mezuniyet durumunda da istihdam  edilebilmeleriyle ilgili kapsamlı bir çalışma başlatıyoruz. Valiliğimiz tüm  koordinasyonu sağlayacak ve sürecin başarılı olması için Bakanlık olarak her  türlü desteği sağlayacağız. Desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Yakup Canpolat'a  şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca süreci birlikte yürüteceğimiz oda başkanlarımıza,  paydaşlarımıza ve sektör temsilcilerimize sağlayacakları desteklerden dolayı  teşekkür ediyorum."

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Özel eğitim meslek okulu mezunları yükseköğretim YKS
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