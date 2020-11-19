Özel eğitim merkezleri kapanacak mı? Özel eğitim kurumları ve kursları kapanacak mı? Bireysel eğimler yapılacak mı?

Özel eğitim merkezleri kapanacak mı? Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmasının ardından, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı’nın eğitim ve öğretimin uzaktan yapılacağını duyurmasıyla, sınavlardan, dershanelere, özel eğitim kurumlarından, kurslara kadar akıllara birçok soru geldi. Bakan Selçuk yaptığı açıklamayla akıllara takılan sorulara açıklık getirdi. Peki, özel eğitim kurumları kapacak mı? Özel eğitim kursları açık mı kalacak, kapanacak mı? İşte Özel Eğitim kurumları, okulları ve kursları hakkında merak edilenler…

Özel eğitim kurumları kapanacak mı? Özel eğitim okulları ve kursları kapanacak mı, ne olacak? Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan eğitimin yıl sonuna kadar uzaktan devam edeceğini açıklayınca, gözler özel eğitim kurumları ve kurslarına çevrildi. Birçok sorunu yanıtsız kalırken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar…

‘’Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.’’ İfadelerini kullanan Bakan Selçuk, özel eğitim kursları ve okulların durumuna da açıklık kazandırdı.

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI VE KURSLARI KAPANACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, ''20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz. Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar'' hatırlaması yaparak, ‘’31 Aralık'a kadar yüz yüze veya uzaktan hiçbir sınav yapılmayacak’’

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINDA KURSLAR NASIL OLACAK?

Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki “bireysel eğitimler” yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.

Uzaktan eğitim haftalık ders programları, okul yönetimlerimizin koordinesinde öğretmenlerimiz tarafından öğrencilerimiz ve velilerimizle paylaşılacaktır. Okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimiz, ara tatil süresince yeni dönemdeki uzaktan eğitim süreçlerini öğrencileriyle işledikleri ders konularına ve müfredat programına göre yapılandıracaklardır. Bu süre zarfında ana noktamız TRT EBA kanallarımız olmak üzere, canlı sınıf uygulamalarımız, EBA internet platformumuz, basılı ve dijital yardımcı kaynaklarımızla öğrencilerimizin yanında olacağız.

Yeni eğitim öğretim yılıyla birlikte 112 branşta 812 öğretmenimizin görev yaptığı, 13 stüdyoda 1.653 ders videosunun hazırlanarak yayına sunulduğu TRT EBA Anaokulu / İlkokul, Ortaokul ve Lise kanallarının haftalık ders programlarını 18 milyon öğrenci velimizin cep telefonlarına kısa mesaj servisiyle ulaştıracağız. Ders yayınlarımız, öğrencilerimizin telafi ve pekiştirmelerine imkân sağlamak için günde üç kez tekrarlanarak ekrana gelmeye devam edecektir.