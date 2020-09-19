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Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okula uyum etkinlikleri hazırlandı

AA |  19 Eylül 2020 Cumartesi - 11:20 | Son Güncelleme : 19 09 2020 - 11:20

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için okula uyum etkinliklerine ilişkin rehberi yayımladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüse yönelik  tedbirler kapsamında uzaktan eğitim uygulamalarının yürütüldüğü hatırlatıldı.
 
Açıklamada, uzaktan eğitim uygulamaları sonrasında özel eğitim  ihtiyacı olan öğrencilerin edindikleri bazı temel kazanımları hatırlamaları,  salgın sürecinden normalleşme sürecine geçişte gerekli becerileri kazanmaları,  okula kolayca uyum sağlamaları ve psikososyal açıdan destek almaları amacıyla  okula uyum etkinliklerinin hazırlanmasının gerekli görüldüğü belirtildi.
 
Bu amaçla Programlar ve Öğretim Materyalleri Daire Başkanlığı  tarafından hem öğrenciler hem de veliler için "Özel Öğrencilerimiz İçin Okula  Uyum Etkinlikleri"nin hazırlandığı kaydedildi.
 
Etkinliklere ilişkin rehbere, Bakanlık web sitesinden veya "Özelim  Eğitimdeyim" mobil uygulamasından ulaşılabilecek.

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