Özdil'in villasındaki kaçak eklentiler yıkılıyor

Bitez Mahallesi'nde yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil, 2 Mayıs 2017'de bir firmadan 4.6 milyon liraya villa satın aldı. İddiaya göre yapı, yürürlükteki imar planında, 'ticaret alanı' sınırları içinde kalıyordu. Bodrum Belediyesi tarafından yapıya Hülya Özdil adına 'ofis ve iş yeri- iki bağımsız bölüm- 142.5 metrekare' olmak üzere yapı ruhsatı verildi. Belediye, bir süre sonra da yapı kullanım izin belgesi verdi. İmar planlarında ticari alan vasfında olan yapıyı Özdil ailesi, villaya çevirdi. Ruhsatı tek katlı, iki bitişik ofis ünitesi için düzenlenen 142,5 metrekare iskanlı yapıya; depo, jeneratör odası, bodrum kat ilavesi yapıldığı anlaşıldı. 310 metrekareye çıkarılan villa için Özdil ailesi, 31 Aralık 2017'ye kadar olan yapıları kapsayan 'İmar Barışı'na başvurdu. Ancak 'İmar Barışı' sonrasında da kaçak yapılaşmaya devam edildiği, 2018 yılında kaçak olarak 45 metrekarelik teras ve müştemilat yapıldığı belirlendi. Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, her iki yerin 'İmar Barışı' sonrası yapıldığını, bölgenin uydu fotoğraflarıyla da tespit etti. Bu gelişmenin ardından villadaki imara aykırı alanlar belirlenip, inceleme başlatıldı. İncelemenin tamamlanmasının ardından dosya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gönderildi. Ayrıca villa, Bodrum Belediyesi tarafından mühürlendi. Mühürde, 'Bu inşaat ruhsat ve eklerine aykırı olduğundan 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32'nci maddesine istinaden mühürlenerek durdurulmuştur' denildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkılması için yazılan talimat, Bodrum Belediyesi'ne tebliğ edildi. Belediyede söz konusu kaçak eklentilerin 13 Mayıs'a kadar yıkılması için Özdil ailesine tebligat gönderdi. Ancak tebligata rağmen aileden kimse villaya gelmedi, herhangi bir yıkım işlemi de gerçekleştirilmedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucu Yılmaz Özdil'in komşularının villalarından bazılarının yapı kayıt belgelerini iptal etti. Bu nedenle belediye ekipleri, bu villaları mühürledi. Belediye ekipleri, villalarda inceleme ve ölçüm yapıp, fotoğraf çekti.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Özdil ailesi yıkımla ilgili herhangi bir çalışma yapmayınca Bodrum Belediyesi Fen İşleri ile Zabıta Müdürlükleri ekipleri villaya geldi. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, Özdil'in avukatının itirazı üzerine Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'nce 1 aylık yürütmeyi durdurma kararı alındı. Çalışmalar yarıda bırakıldı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün ardından Bodrum Belediyesi de yıkımın durdurulması yönünde karar veren Muğla 1'inci İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Yıkım kararının yerinde olduğu yönünde savunma verdi. Savunmada, "Uydu fotoğrafları, Çevre Müdürlüğü ve Belediye imar ekiplerimizin yerinde tespitleri sonrasında yıkım kararı aldık" denildi.

Bu süreçte Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Bodrum Belediyesinin kararını inceleyen Muğla 1'inci İdare Mahkemesi, villanın kaçak bölümlerinin yıkımı ile ilgili Özdil ailesinin talebi olan yürütmeyi durdurma kararına gerek olmadığına hükmetti. Mahkeme ayrıca, Özdil ailesinin yapı kayıt belgesinin iptaline ilişkin yürütmeyi durdurma talebini de yerinde görmedi.

ÖZDİL'E 380 BİN LİRA CEZA

Bodrum Belediye encümeninin, villanın kaçak bölümleri için yıkım kararının yanı sıra İmar Kanunu'nun 42'nci maddesi çerçevesinde Hülya Özdil'e 380 bin lira idari para cezası kestiği ortaya çıktı.

EVDEKİ EŞYALAR BOŞALTILDI