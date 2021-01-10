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Özdemir Erdoğan, Zeki Müren hakkında konuştu! Ünlülerden tepki yağdı!
Söz yazarı ve besteci Özdemir Erdoğan, 1996 yılında hayatını kaybeden Zeki Müren hakkında konuştu. Özdemir Erdoğan, "İnsanlarımız Zeki Müren'i çocuklarıyla birlikte izledi. Onu izleyen küçük erkek çocukları travmalar yaşadı" yorumunu yapınca sanat camiasından tepkiler de peş peşe geldi!
Geçtiğimiz aylarda Zeki Müren için “Bir paşa çıkıp da ‘Ya buna madam deyin ama paşa demeyin, orduyu ilgilendiriyor bu’ demedi” açıklamasını yapan ve bu sözleriyle eleştiri oklarına hedef olan Özdemir Erdoğan, yine ünlü sanatçı hakkında konuştu.