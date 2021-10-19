Özdemir Bayraktar Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Bayraktar'ın cenazesi, tören ve taziye ziyaretleri için Hadımköy'de bulunan BAYKAR Milli SİHA/İHA Sistemleri Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ne götürülmüştü. Taziyelerin ve fabrikadaki törenin ardından Bayraktar'ın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
Bayraktar için Fatih Camii'nde Cenaze Töreni düzenleniyor.
Özdemir Bayraktar, doğduğu köy olan Sarıyer Garipçe'de aile kabristanlığına defnedilecek.
Demirören: Kendini vatanına, milletine adamıştı
Demirören Holding Yönetim Krl. Bşk. Yıldırım Demirören, Özdemir Bayraktar'ın cenaze törenine katıldı. Tören konuşan Demirören, Bayraktar için, "Çok değerli bir insandı. Vatanına milletine kendisini adamış bir insandı. Türk Savunma Sanayi'nin bugünlere gelmesinde çok büyük katkısı geçti. Her şeyi vatan için vatanını düşünen bir insandı. Sevdiklerine, ailesine, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.
ÖZDEMİR BAYRAKTAR KİMDİR?
Milli SİHA'ların öncü ismi, girişimci, yüksek mühendis ve sanayici Özdemir Bayraktar, BAYKAR'ın internet sitesinde şu şekilde anlatılıyor:
"Hayatını, sağlığını, varlığını ülkemizin tam bağımsızlığı için son 20 yılını işyerinde yaşayarak, gerek arazide gerek bilgisayar tezgahı başında Milli SİHA'larımıza vakfetti... 1949 yılında aslen Trabzon Sürmeneli olan Balıkçı Lütfi Reis’in oğlu olarak Sarıyer’in Garipçe köyünde doğan Özdemir Bayraktar, Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu.
1967’de İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümüne giren Özdemir Bayraktar, başarılı bir eğitim döneminin ardından 1972 yılında mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 2 yıl boyunca İTÜ Motorlar Kürsüsü Profesörü İsmail Hakkı Öz’ün araştırma asistanlığı görevini yürüterek içten yanmalı motorlar konusunda yüksek lisans çalışmasını tamamladı.