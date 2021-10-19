Özdemir Bayraktar Fatih Camii'nde son yolculuğuna uğurlanıyor

Bayraktar için Fatih Camii'nde Cenaze Töreni düzenleniyor.

Demirören: Kendini vatanına, milletine adamıştı

Demirören Holding Yönetim Krl. Bşk. Yıldırım Demirören, Özdemir Bayraktar'ın cenaze törenine katıldı. Tören konuşan Demirören, Bayraktar için, "Çok değerli bir insandı. Vatanına milletine kendisini adamış bir insandı. Türk Savunma Sanayi'nin bugünlere gelmesinde çok büyük katkısı geçti. Her şeyi vatan için vatanını düşünen bir insandı. Sevdiklerine, ailesine, ülkemize baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." açıklamasında bulundu.