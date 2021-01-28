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Özcan Deniz ve Feyza Aktan olayında yeni gelişme
Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Feyza Aktan'ın Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek şikayette bulunmasının ardından Özcan Deniz'den yeni bir hamle geldi. Özcan Deniz, eski eşi Feyza Aktan’ın oturduğu Zekeriyaköy’deki villa için ecrimisil (haksız işgal) davası açtı.
Feyza Aktan, iki yıl önce anlaşmalı boşandığı çocuğunun babası Özcan Deniz hakkında, ‘zincirleme şekilde kasten yaralama’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘hakaret’ ve ‘tehdit’ suçlarından, abisi Ercan Deniz hakkında da, ‘konut dokunulmazlığının ihlali’, ‘zincirleme şekilde yaralama’, ‘tehdit’, ‘hakaret’ ve ‘devletin kurum ve organlarını aşağılama’ suçlarından şikâyetçi olmuştu.