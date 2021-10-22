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Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın kavga görüntüleri ortaya çıktı!
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz’in üç yaşındaki oğlu Kuzey'in velayetini almak için eski eşi Feyza Aktan’a açtığı velayet davası devam ediyor. Bugün görülen duruşmanın ardından eski eşler arasında geçtiğimiz mart ayında yaşanan kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Özden ATİK-Mikail BIYIKLI / İSTANBUL (DHA)
Özden ATİK-Mikail BIYIKLI / İSTANBUL (DHA)