Özcan Deniz ve Feyza Aktan arasındaki velayet davası başladı! Aktan'dan ilk açıklama...

Feyza Aktan’ın hazır bulunduğu duruşmaya Özcan Deniz’i ise avukatı temsil etti. Gizlilik ve yayın yasağı bulunan duruşmaya tarafların haricinde izleyici ve basın mensubu alınmadı.

"SABIRSIZLIKLA SÜRECİ BEKLİYORUM”

Yaklaşık 1 saat süren duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Feyza Altan, “Söyleyecek çok fazla bir şey yok. Dava devam ettiği için konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapamayacağım. Süreci bekliyorum sabırsızlıkla” dedi.

Aktan, gazetecilerin, “Özcan Bey çocuğunuzun velayetini mi istiyor? Siz çocuğun sizde kalmasını mı istiyorsunuz?" soruları üzerine; “Evet, tabii ki onun için buradayım” dedi.

Aktan’ın avukatı ise, “Eminim ki Türk Adaleti çocuk için en doğru kararı verecektir” ifadesini kullandı. Aktan, bir gazetecinin Özcan Deniz hakkındaki şiddet iddialarına yönelik sorusuna ise yanıt vermedi.