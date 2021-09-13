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Özcan Deniz ve Ercan Deniz mecbur bıraktı! Eski eşleri birlikte yaşıyor!
Feyza Aktan ve Özcan Deniz arasındaki gerilim bitmiyor. Özcan Deniz ve ağabeyi Ercan Deniz eski eşlerini birlikte yaşamaya mecbur bıraktı. İddiaya göre iki eski elti anlaşamasa da aynı villada yaşıyor.
Feyza Aktan geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
Feyza Aktan geçtiğimiz aylarda fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek, şarkıcı olan eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.