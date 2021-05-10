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Özcan Deniz oğlu için servet ödedi!
Şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz (48), oğlu Kuzey Deniz'e yakın olmak için Zekeriyaköy'e geri döndü. Deniz'in, yeni aldığı villa için dudak uçuklatan bir rakam ödediği konuşuluyor.
2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tel celsede boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz, tekrar bir araya gelmişti.
2018 yılında Feyza Aktan ile nikah masasına oturan Özcan Deniz, Mayıs 2019'da tel celsede boşanmıştı. Bu evlilikten Kuzey isminde bir erkek çocukları olan Aktan ve Deniz, tekrar bir araya gelmişti.