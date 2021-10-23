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Özcan Deniz'le kavga videosu ortaya çıkmıştı! Feyza Aktan açıklama yaptı
İki yıl önce boşanan Özcan Deniz ile Feyza Aktan’ın velayet davası devam ederken, ikili arasında yaşanan bir kavga videosu ortaya çıktı. Görüntülerde Deniz'e peş peşe tokat atan ardından da tişörtünü yırtan Aktan, videonun internete düşmesinin ardından bir açıklama yaptı.
Oyuncu ve şarkıcı Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'a açtığı velayet davasının dördüncü duruşması dün görüldü. Basına kapalı olarak görülen duruşmada üç tanık dinlendi. Tarafların hazır bulunduğu duruşma 14 Aralık'a ertelendi.