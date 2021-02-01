Özcan Deniz'in İranlı moda tasarımcısı Samar Dadgar ile yaşadığı aşk magazin gündemine bomba gibi düştü.Özcan Deniz Mart 2018'de evlendiği Feyza Aktan'dan Hazarin 2019'da boşanmıştı. Posta'nın haberine göre; Eski eşi ile ev yüzünden mahkemelik olan 49 yaşındaki Özcan Deniz iddiaya göre İranlı moda tasarımcısı 26 yaşındaki Samar Dadgar ile birlikte. Bu ilişkinin geçen yaz başladığı söyleniyor.
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- Özcan Deniz’in yeni aşkı Samar Dadgar!
Özcan Deniz’in yeni aşkı Samar Dadgar!
01 Şubat 2021 Pazartesi - 9:38 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 9:51