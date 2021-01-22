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Özcan Deniz hakkında uzaklaştırma kararı! 'Yüzünde sigara söndürürüm'
Özcan Deniz ile eski Eşi Feyza Aktan arasında sular durulmuyor. Feyza Aktan, fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını iddia ederek eski eşi Özcan Deniz ile ağabeyi Ercan Deniz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu ve iki ay uzaklaştırma kararı aldırdı.
Özcan Deniz, kendisinden 20 yaş küçük Feyza Aktan ile 2018'de evlenip 15 ay sonra tek celsede boşanmıştı. Ancak Kuzey adında bir oğulları olan Özcan Deniz ile Feyza Aktan'ın arasında sular bir türlü durulmadı.