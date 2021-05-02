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Özcan Deniz'den Feyza Aktan hakkında şok iddia!
Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında tartışmalar devam ediyor. Eski eşler arasında sular bir türlü durulmazken son olarak Özcan Deniz'in ortaya attığı iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşında kılıçlar çekildi. Geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın anlaşması üzerine üç yaşındaki oğlu Kuzey, doğum gününü Deniz'in evinde geçirecekti. Ancak oğlundan 10 gündür haber alamadığını söyleyen ünlü sanatçı Özcan Deniz, Feyza Aktan hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Şiddet ve velayet yüzünden karşılıklı davalık olan eski çiftler bu kez de şoke eden bir iddia ile gündeme geldi. Özcan Deniz oğlunu kendisinden kaçırdığını iddia ettiği Feyza Aktan'ı 'Medea kompleksi' hastası olmakla suçladı. Deniz, 'Bu hastalık yüzünden ülke enkaz çocuklar ülkesine döndü' dedi. Peki Medea kompleksi nedir? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan hasta mı? İşte bomba iddialar ile ilgili son gelişmeler...
Eski eşler Özcan Deniz ile Feyza Aktan arasında sular bir türlü durulmuyor. Son olarak Özcan Deniz'in ortaya attığı iddia gündeme bomba gibi düştü.Ünlü sanatçı Özcan Deniz ve eski eşi Feyza Aktan'ın velayet savaşı devam ederken geçtiğimiz günlerde Özcan Deniz, Feyza Aktan hakkında suç dururusunda bulunmuş oğlundan 10 gündür haber alamadığını söylemişti. Son gelişme ise magazin gündemine bomba gibi düştü. Şiddet ve velayet yüzünden karşılıklı davalık olan eski çiftler bu kez de şoke eden bir iddia ile gündeme geldi.