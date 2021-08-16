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Özbekistan, Afganistan savaş uçağını vurdu!

AA |  16 Ağustos 2021 Pazartesi - 17:06 | Son Güncelleme : 16 08 2021 - 17:06

Özbekistan Savunma Bakanlığı, ülke sınırı ihlal eden Afgan uçağının silahlı kuvvetler tarafından düşürüldüğünü açıkladı


Özbekistan Savunma Bakanlığı, Afganistan sınırı  yakınındaki Surhanderya bölgesinde düşen Afganistan silahlı kuvvetlerine ait  uçağın Özbekistan silahlı kuvvetlerince vurulduğunu duyurdu. 
 
Özbekistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, hava savunma  birliklerinin, dün gece Afganistan silahlı kuvvetlerine ait askeri uçağın ülke  hava sahasını ihlal etmesini önlediği, düşürülen uçağın ülke sınırlarını ihlal  ettiği belirtildi.
 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, olayda  ölen olmadığı bildirildi.
 
Daha önce, yerel basında yer alan haberde, dün gece Özbekistan’ın  Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesinde Afgan silahlı kuvvetlerine ait  uçağın düştüğü, uçakta bulunan iki Afgan askerinin yaralandığı iddia edilmişti.
 
Afganistan'da Taliban'dan kaçan içinde ikisi kadın 143 Afgan askerinin  bulunduğu Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 3 uçak ve 2 helikopter, dün gece,  Tacikistan’ın Afganistan sınırındaki Bohtar havaalanına iniş yapmıştı.

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