Ozan Güven organik tarıma yöneldi!

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir Cunda'da yaşıyor. Bulutsuz’un açtığı darp davası sonuçlanana kadar oyunculuğa ara veren Güven'in, organik tarıma yöneldiği öne sürüldü.

Deniz Bulutsuz’un açtığı darp davası nedeniyle yargılanan Ozan Güven, bir süredir Cunda’da yaşıyor. Güven, yeni duruşması 30 Nisan’da görülecek olan dava sonuçlanana kadar, zorunda kalmadıkça Cunda’dan İstanbul ’a dönmeyi düşünmüyor. TV100'ün haberine göre hakkındaki darp iddiası nedeniyle “Babil” dizisinden ayrılmak zorunda kalan Güven’in son oynadığı “Don Kişot” oyuncu kapalı gişe gitmişti.

Ünlü oyuncu mahkemeden karar çıkana kadar çok sevdiği mesleğine de ara verdi. Ozan Güven’in bu arada kendisine yeni bir uğraş edindiği ortaya çıktı. Ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla Burhaniye ’de aldıkları arsada organik tarıma başladığı öğrenildi.

DURUŞMA 30 NİSAN'DA!

21 Ocak'ta gerçekleşen mahkeme, taraflara delillerini bildirmesi için süre verdi. Suç aleti sayılan abajurun silahtan sayılıp sayılamayacağının tespiti için bir sonraki çelse getirilmesine karar veren mahkeme, Ozan Güven'in duruşmalardan vareste (duruşmalara gelme zorunluluğu kalktı) tutulmasına karar vererek, duruşmayı 30 Nisan 2021 tarihine erteledi.