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Ozan Güven ve Gizem Yıldırım aşkı belgelendi!

Ozan Güven ve Gizem Yıldırım aşkı belgelendi! “Söylemezsem Olmaz” programının haberine göre ünlü oyuncu, model Gizem Yıldırım’la aşk yaşamaya başladı.
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