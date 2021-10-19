Ozan Güven'in darp davasında tanıklar dinlendi! 'Kıyafeti kan içindeydi'

"AYIP OLUR DİYE SEBEBİNİ SORMADIM"

"EVİN KAPISI AÇIKTI"

Ozan Güven’in evinin güvenlik görevlisi olan Murat Canbulut ise olay gecesi evde herhangi bir ses ya da gürültü duymadığını söyledi. Gece saat 03.00 gibi Ozan Güven’in kendisini arayarak şoförünü çağırmasını istediğini anlatan Canbulut, "Hasan’ı çağır Deniz Hanım'ı alsın dedi. İçeri girerken kapıyı açık bıraktı. Bu sırada Deniz Hanım evden çıkarak üst sokağa gitti. Ozan Bey bana nereye gittiğini sordu. 'Üst sokakta bekliyor' deyince de, ‘göz kulak ol’ dedi. Sonra zaten Hasan Bey gelip Deniz Hanım'ı aldı” şeklinde konuştu.

"SESİMİ DUYMAMASI İMKANSIZ"

Tanık ifadelerine karşı diyeceği sorulan Deniz Bulutsuz, “Ben o akşam defalarca camları açıp bağırdım. Sesimi duymaması imkansız. Değil güvenlik kulübesinden duymamak sokaktan bile duymamak imkansızdır” dedi.

Bulutsuz’un bu ifadesi üzerine söz alan Ozan Güven’in avukatı, “Deniz Hanım'ın ifadeleri arasında çelişki var. Verdiği ilk ifadede camları açamadığını, Ozan Bey'in camları açmasına izin vermediğini söylemişti. Şu an ise camı açıp bağırdığını söylüyor” dedi. Avukatın bu beyanı üzerine Bulutsuz, “Sürekli camlara koşup sesimi duyurmaya çalıştım. Bahçeye bakan bir camı biraz açabilmeyi başardım” ifadelerini kullandı.

Alınan ifadelerin ardından Ozan Güven’in şoförünün tanık olarak dinlenmesi için tebligat çıkaran mahkeme, Deniz Bulutsuz’un çenesinde yaranın kalıcı olup olmadığına dair rapor alınması için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi.