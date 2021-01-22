Ozan Güven, Berkay Şahin, Kıvanç Tatlıtuğ... Ünlülerin aylık gelirleri ne kadar?

Ünlülerin kazançları ne kadar? Mahkemede aylık gelirlerini öğrendiğimiz ünlü isimler kazandıkları para ile şaşırtıyor. Lüks hayatlarını göz önünde yaşamaktan çekinmeyen ünlü şarkıcı ve oyuncular aylık gelirlerini neredeyse maaşlı çalışan insanlar gibi gösteriyor. Peki ünlüler bunu neden yapıyor? Şarkıcı Berkay Şahin ve Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un ardından dün hakim karşısına çıkan Oyuncu Ozan Güven de mahkemede açıkladığı aylık geliri ile şaşırttı. Akıllara, “Vergi mi kaçırıyorlar” sorusunu getiren ünlülerin bu beyanda bulunmasının sebebi ise bambaşka. Yeminli Mali Müşavir Dr. Nedim Türkmen, “Mahkeme eğer tazminata hükmederse, beyanındaki gelirine göre bir tazminat ödesin diye böyle yapıyorlar.” dedi.

Eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darbettiği iddiasıyla hakkında 13,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Oyuncu Ozan Güven dün hakim karşısına çıktı. Güven’in mahkemede yapılan kimlik tespitinde sorulan “Aylık geliriniz ne kadar?” sorusuna 5 bin lira demesi dikkat çekti. Onlarca filim ve reklamda rol alan Güven’in aylık kazancının 5 bin lira olması kamuoyunda inandırıcı bulunmadı. Ancak Ozan Güven mahkemede gelirini düşük gösteren ilk ünlü isim değildi. En çok tepki çeken kişi Şarkıcı Berkay Şahin olmuştu.

BERKAY ŞAHİN BİN LİRA DEMİŞTİ

Şahin, Futbolcu Arda Turan ile ettiği kavga sonrası mahkemelik olmuş ve yapılan kimlik tespitinde aylık gelirinin bin lira olduğunu söylemişti. Kamuoyunda fazlaca tartışılan bu beyan açıklama yapan Berkay Şahin’in avukatı, “Berkay’ın sadece telif haklarından gelen aylık 200 bin TL’den fazla geliri var” demişti. Önceki aylarda “vergi usul kanununa muhalefet” suçundan hakim karşısına çıkan Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ da aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu söylemişti. Duruşmanın ardından açılama yapan avukatı kendisi yüzünden öyle söylediğini belirterek, Tatlıtuğ’un gelirinin 30 bin liranın üstünde olduğunu söylemişti.

TAZMİNATTAN KAÇMAK İÇİN Mİ?

Ünlü isimlerin mahkemede aylık gelirlerini düşük göstermeye çalışması “Vergi mi kaçırıyorlar?” sorusunu akıllara getirse de sebebi oldukça farklı. Yeminli Mali Müşavir Dr. Nedim Türkmen ünlü isimlerin olası tazminat hükmüne yönelik gelirlerini az gösterdiğini söyledi. Türkmen, bu isimlerin vergi mükellefi oldukları için gelirlerinin belli olduğunu söyleyerek, “Mahkeme beyanı kabul ettiği için, mahkemenin araştırmayacağını düşünerek böyle bir şey yapıyorlar” dedi. Mahkemenin hüküm vermeden önce vergi gelirlerine bakması gerektiğini söyleyen Dr. Nedim Türkmen, “Bu beyanlar sonrası mahkemeye yanıltıcı bilgi vermekten suç duyurusunda da bulunabilir. Ancak tamamen mahkeme eğer tazminata hükmederse, beyanındaki gelirine göre bir tazminat ödesin diye böyle yapıyorlar.” dedi. (Milliyet)