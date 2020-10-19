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Ozan Dolunay'dan şaşırtan imaj değişikliği!

19 Ekim 2020 Pazartesi - 13:35 | Son Güncelleme : 19 10 2020 - 13:39

İyi Günde Kötü Günde dizisinin başrol oyuncusu Ozan Dolunay yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.


Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan ve 6. bölümde final yaparak ekranlara veda eden İyi Günde Kötü Günde dizisinde başrol oynayan Ozan Dolunay setin sona ermesinin ardından imaj değişikliğine gitti. Ünlü oyuncunun hayranları, yeni imajını görünce şoke oldu.
 
 
OZAN DOLUNAY'IN YENİ İMAJI
 
Dizinin ekranlara veda etmesinin ardından imaj değişikliğine giden ünlü oyuncu saçlarını sarıya boyattı. Zaten sarışın olan ünlü isim, saçlarını beyaza yakın bir çok açık sarı renge boyamasıyla hayranlarında şaşkınlık yarattı. Bazı hayranları ünlü oyuncunun bu yeni halini oldukça beğenirken bazı hayranları ise eski haliyle ünlü ismi zaten çok sevdiklerini söyledi. Ozan Dolunay Instagram hesabından yeni imajı ile ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra çok sayıda yorum ve beğeni aldı.
 

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