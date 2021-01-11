Öz kızına fuhuş yaptırdı! İstanbul'da kanlı gece...

İstanbul'da polise gelen bıçakla yaralama ihbarının arkasından akıllara durgunluk veren bir olay çıktı. 17 yaşındaki kızının yaşadıklarını öğrenen annenin 25 yıl hapsi isteniyor.

İstanbul'da Kibariye G. (36) ile Zafer G. (43) çiftinin 14 yaşında oğlu, 17 yaşında kızı vardı. İddiaya göre; baba kızının para karşılığında erkeklerle birlikte olmasını sağlıyordu.

Saban gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, çocuk yaşadıklarını annesine anlattı. Anne, yastığının altına sakladığı bıçakla, uyumasını beklediği Zafer G.'ye saldırdı.

Ardından da kendisini öldürmeye çalıştı. Olaydan yaralı kurtulan çift, tedaviye alındı. Tutuklanan Kibariye G. hakkında 25 yıl hapis talep edildi.