Öz babasının istismarına uğrayan Melisa Döngel'e ünlü isimlerden destek!

Antalya’da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada “Elmalı davası” etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi. Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberinin ardından 21 yaşındaki Döngel’e, ünlü isimlerden destek geldi. Sosyal medya platformlarında #YalnızDeğilsinMelisaDöngel etiketi altında binlerce destek mesajı atıldı.

KEREM BÜRSİN

Canım Melisam hep yanındayım, senin için hep buradayım!

ATAKAN IŞIKTUTAN

Bazı insanlar 7 yaşındayken 17 yaşında olmak zorunda kalır. Bazı insanlar herkese sevgi dolu olurken kendilerine sevgi gösterilmesini yadırgar. Kimi zaman abla, kimi zaman anne, kimi zaman en iyi arkadaş, dost, kardeş her şey. Sonradan eklenemeyecek tek şey vicdan ve ahlak olur insana. Sen benim görüp görebileceğim en vicdan sahibi ve en ahlaklı insanlardan birisin. Dışardan yargılamanın çok kolay olduğu bu günlerde senin içini ve temiz kalbini bilen biri olarak sadece kardeşine değil çoğu arkadaşına da aileden fazlası olduğunu iyi biliyorum. Belki kan bağı kardeşliği kağıt üzerinde resmiyete bağlar ama benim senin için hissettiğim kan bağının, kardeşliğin kağıda ihtiyacı yok. İlk tanıştığımız gün nasıl benimseyip sevdiysem seni, şu an üzerine katarak daha çok seviyorum. İyi ki benim kardeşimsin ve iyi ki hala mükemmel bir insansın. Seni çok seviyorum ve her zaman yanındayım. Bu sadece lafta değil, hep böyle...

ELÇİN AFACAN

Tabi ki! Hem anne hem baba olmak için elinden geleni yapan, üstelik bunu birçok anne ve babadan iyi yapan bir genç kadınsın! Tabi ki! #YalnızDeğilsinMelisaDongel

NESLİHAN YELDAN

Bunu çok iyi biliyorsun zaten… #YalnızDeğilsinMelisaDöngel

DEFNE SAMYELİ

Gücünü, artan başarılarını alkışlayacağımız günleri heyecanla bekliyorum. #YalnızDeğilsinMelisaDöngel

Hayata duyduğumuz güveni önce anne-babadan alıyoruz. Ya da alamıyoruz… Böyle bir travmadan silkelenip hayata sarılan, küçük kız kardeşine hem anne hem baba olmak için çalışan Melisa Döngel!