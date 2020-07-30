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Oyunlara olan ilgi 'normalleşme' sürecinde değişti

30 Temmuz 2020 Perşembe - 17:23 | Son Güncelleme : 30 07 2020 - 17:23

Oyunseverlerin Haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği alışverişlerden derlenen verilere göre, COVID-19 sonrası “normalleşme” döneminde oyunlara gösterilen ilgi, evde kalınan salgın dönemine göre düşüş gösterdi.


Verileri değerlendiren Oyunfor.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Salgın süresince oyunlar tüm dünyada büyük ilgi gördü. Hepimizin sağlığını korumak için evde kaldığı bu benzersiz dönemde, uzak durduğumuz fiziksel sosyalleşmenin yerini tam olarak almasa da takım oyunlarının büyük ilgi gördüğünü söylemiştik. Oyunlar salgın süresince tüm dünyada büyük ilgi görürken, oyun oynama süreleriyle beraber, oyun alışverişleri de yüzde 35’e varan oranda artış gösterdi. İnsanların önlemli bir şekilde yeniden sokağa çıktığı, hayata karıştığı, işlerine gittiği bu ‘normalleşme’ günlerinde ise ilginin doğal olarak biraz düştüğünü görüyoruz” dedi.
 
Oyunfor’un Haziran 2020 verilerine göre, oyun satışlarında Mayıs ayına göre yüzde 15 azalma yaşanırken, mobil oyunlar ağırlığını korumayı sürdürdü.
 
            Mayıs 2020  Haziran 2020
 
PC               %22         %20
 
Konsol         %27         %28
 
Mobil           %51          %52
 
Kadınların oyunlara olan ilgisi salgın sonrasında da devam ediyor
 
Koronavirüs salgını ile evde kaldığımız dönemde, kadınların daha fazla oyun oynadığı dikkat çekmişti. Pandemi öncesinde erkek-kadın harcama oranları %90-%10 şeklinde gerçekleşirken, salgın döneminde kadınların harcama oranı hızla yükseldi. Son üç ay verilerine göre erkeklerin oyun alışverişi oranı yüzde 70’e kadar gerilerken, salgın sonrası normalleşme periyodunda da kadın-erkek alışveriş oranları önemli bir değişiklik göstermedi.
 
                Mayıs 2020    Haziran 2020
 
Kadınlar       %30              %29
 
Erkekler       %70              %71
 
Riot Games’in yeni oyunu Valorant ilk 10’da
 
Haziran ayında en çok oynanan oyunlar listesine League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in yeni oyunu girmeyi başardı. Valorant, tanıtıldıktan kısa süre sonra Türkiye’de popüler olurken, Yoozoo Games’in kısa sürede çok sevilen oyunu Game of Thrones da yükselişini devam ettirerek ilk 3’te yer aldı. Oyunfor’un paylaştığı verilere göre Haziran ayında en çok oynanan ilk 10 oyun aşağıdaki gibi sıralanıyor.
 
01. PUBG Mobile
 
02. League of Legends
 
03. Game of Thrones
 
04. Lords Mobile
 
05. Valorant
 
06. Metin2
 
07. World of Warcraft
 
08. PES 2020
 
09. Zula
 
10. FIFA 2020
 

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