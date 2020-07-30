Oyunlara olan ilgi 'normalleşme' sürecinde değişti

Oyunseverlerin Haziran ayı boyunca gerçekleştirdiği alışverişlerden derlenen verilere göre, COVID-19 sonrası “normalleşme” döneminde oyunlara gösterilen ilgi, evde kalınan salgın dönemine göre düşüş gösterdi.

Verileri değerlendiren Oyun for.com Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu, “Salgın süresince oyunlar tüm dünyada büyük ilgi gördü. Hepimizin sağlığını korumak için evde kaldığı bu benzersiz dönemde, uzak durduğumuz fiziksel sosyalleşmenin yerini tam olarak almasa da takım oyunlarının büyük ilgi gördüğünü söylemiştik. Oyunlar salgın süresince tüm dünyada büyük ilgi görürken, oyun oynama süreleriyle beraber, oyun alışverişleri de yüzde 35’e varan oranda artış gösterdi. İnsanların önlemli bir şekilde yeniden sokağa çıktığı, hayata karıştığı, işlerine gittiği bu ‘normalleşme’ günlerinde ise ilginin doğal olarak biraz düştüğünü görüyoruz” dedi.

Oyunfor’un Haziran 2020 verilerine göre, oyun satışlarında Mayıs ayına göre yüzde 15 azalma yaşanırken, mobil oyunlar ağırlığını korumayı sürdürdü.

Mayıs 2020 Haziran 2020

PC %22 %20

Konsol %27 %28

Mobil %51 %52

Kadınların oyunlara olan ilgisi salgın sonrasında da devam ediyor

Koronavirüs salgını ile evde kaldığımız dönemde, kadınların daha fazla oyun oynadığı dikkat çekmişti. Pandemi öncesinde erkek-kadın harcama oranları %90-%10 şeklinde gerçekleşirken, salgın döneminde kadınların harcama oranı hızla yükseldi. Son üç ay verilerine göre erkeklerin oyun alışverişi oranı yüzde 70’e kadar gerilerken, salgın sonrası normalleşme periyodunda da kadın-erkek alışveriş oranları önemli bir değişiklik göstermedi.

Mayıs 2020 Haziran 2020

Kadınlar %30 %29

Erkekler %70 %71

Riot Games’in yeni oyunu Valorant ilk 10’da

Haziran ayında en çok oynanan oyunlar listesine League of Legends’ın yapımcısı Riot Games’in yeni oyunu girmeyi başardı. Valorant, tanıtıldıktan kısa süre sonra Türkiye’de popüler olurken, Yoozoo Games’in kısa sürede çok sevilen oyunu Game of Thrones da yükselişini devam ettirerek ilk 3’te yer aldı. Oyunfor’un paylaştığı verilere göre Haziran ayında en çok oynanan ilk 10 oyun aşağıdaki gibi sıralanıyor.

01. PUBG Mobile

02. League of Legends

03. Game of Thrones

04. Lords Mobile

05. Valorant

06. Metin2

07. World of Warcraft

08. PES 2020

09. Zula

10. FIFA 2020