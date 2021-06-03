Oyunculuktan pilotluğa!

Can Nergis, pilotluk hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti. Pilotaj eğitimine başlayan 36 yaşındaki oyuncu, eğitmenleriyle beraber Kocaeli'den Bursa'ya, oradan da Dalaman'a uçtu.

Can Nergis, çocukluk hayali olan oyunculuktan sonra başka bir hayalini daha gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Pilot olmak isteyen ünlü oyuncu, eğitimlere başladı.

36 yaşındaki oyuncu, önceki gün pilot Şenol Şen ve yardımcı pilot Murat Eren'le birlikte uçak kullandı. Kocaeli 'nin Cengiz Topel Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, önce Bursa 'ya indi. Ardından tekrar havalanan uçağın rotasında bu kez Dalaman vardı.

"UNUTAMAYACAĞIM BİR YOLCULUK OLDU"

Nergis, "Pilotumuz Şenol Şen ve yardımcı pilot Murat Eren'le beraber muhteşem bir deneyim yaşadım. Cengiz Topel Havaalanı'ndan çıktık, Bursa'ya iniş yaptık. Ardından Dalaman'a uçtuk ve Kocaeli'ne geri döndük. Unutamayacağım bir yolculuk oldu. Uçağın kontrolünün tamamen bende olacağı uçuş deneyimleri yaşayacağım günleri iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.