Gülşen, Kubat ve Göksel; TRT 1’in ‘Kalk Gidelim’ dizisinin final bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı. İlk defa oyunculuk performansı sergileyen Gülşen, “Bu aileye konuk olduğum için çok mutluyum ve biraz da heyecanlıyım” derken, Kubat ise, “Sahneleri özlemişim. Yapımcı teklif ederse, yeni projesinde yer alırım” şeklinde konuştu.
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Oyunculuğu tattılar
27 Aralık 2020 Pazar - 12:14 | Son Güncelleme : 27 12 2020 - 12:14
Gülşen, Kubat ve Göksel; TRT 1’in ‘Kalk Gidelim’ dizisinin final bölümünde konuk oyuncu olarak yer aldı.
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