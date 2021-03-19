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Oyuncu Tolgahan Sayışman koronavirüse yakalandı

DHA |  19 Mart 2021 Cuma - 22:34 | Son Güncelleme : 19 03 2021 - 22:34

Koronavirüs yakalanan ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman, hastaneye kaldırıldı.


Hastalığına ilişkin sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Tolgahan Sayışman, "Az önce Covid-19 olduğumu öğrendim. Bir süredir evde tedavi görüyordum. Yapılan testler negatifti. Ancak bugün son olarak yaptırdığım test pozitif çıktı. Yeni mutasyonlu virüs testlerde ilk etapta pozitif gözükmeyebiliyormuş" ifadelerini kullandı.
 

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Koronavirüs oyuncu Tolgahan
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